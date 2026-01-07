Как получить 50 тысяч гривен при рождении ребенка: заработала бесплатная горячая линия для родителей, – Гончаренко

В Украине заработала бесплатная юридическая горячая линия Гончаренко центров, которая помогает родителям оформить и получить государственные детские выплаты.

О запуске инициативы сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, горячая линия уже активно консультирует матерей и отцов по всем вопросам, связанным с новыми правилами выплат, которые начали действовать с января.

"Моя юридическая горячая линия работает и активно консультирует матерей и отцов по поводу детских выплат. С января при рождении ребенка родители получают 50 тысяч гривен, а дальше – по 7 тысяч гривен ежемесячно по уходу за ребенком до одного года. Это также касается тех, кто родил в 2025 году, но ребенку еще не исполнился год", – отметил Алексей Гончаренко.

Он отметил, что вопрос повышения детских выплат поднимался в течение нескольких лет, ведь предыдущий размер помощи в 860 гривен давно не отвечал реальным потребностям семей.

На горячей линии можно бесплатно получить консультацию юристов по:

– права на государственные выплаты на детей;

– размеров помощи;

– порядка и нюансов подачи документов.

"У кого есть вопросы, как оформить выплаты и что для этого нужно сделать – обращайтесь на мою бесплатную горячую линию, там вам точно помогут", – добавил Гончаренко.