Как покрасить пасхальные яйца красным вином: делимся технологией

Если вы хотите красиво покрасить пасхальные яйца, для этого идеально подойдет куркума, а также шелуха лука, красное вино.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ярких, красивых пасхальных яиц, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

8 и более яиц белого цвета

белое вино сладкое/полусладкое(самое дешевое) 750 мл - 1 л

3-4 ст. л. сахара

пищевой краситель

Способ приготовления:

1. Яйца вымойте, можно вместе с содой, тогда эффект блесток будет больше.

2. Соединяем вино, сахар, кладем яйца, варим 10 мин до готовности яиц. Добавляем краситель, размешиваем.

3. Оставляем яйца в вине на 12-14 часов. После – осторожно вынимаем, кладем в тарелку или на решетку и даем полностью высохнуть!

