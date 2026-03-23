Как покрасить пасхальные яйца красным вином: делимся технологией
Если вы хотите красиво покрасить пасхальные яйца, для этого идеально подойдет куркума, а также шелуха лука, красное вино.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ярких, красивых пасхальных яиц, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- 8 и более яиц белого цвета
- белое вино сладкое/полусладкое(самое дешевое) 750 мл - 1 л
- 3-4 ст. л. сахара
- пищевой краситель
Способ приготовления:
1. Яйца вымойте, можно вместе с содой, тогда эффект блесток будет больше.
2. Соединяем вино, сахар, кладем яйца, варим 10 мин до готовности яиц. Добавляем краситель, размешиваем.
3. Оставляем яйца в вине на 12-14 часов. После – осторожно вынимаем, кладем в тарелку или на решетку и даем полностью высохнуть!
