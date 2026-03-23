Как покрасить пасхальные яйца красным вином: делимся технологией

Ирина Мельниченко
Пасхальные крашанки

Если вы хотите красиво покрасить пасхальные яйца, для этого идеально подойдет куркума, а также шелуха лука, красное вино.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ярких, красивых пасхальных яиц, которые очень просто готовятся. 

Ингредиенты:

  • 8 и более яиц белого цвета
  • белое вино сладкое/полусладкое(самое дешевое)  750 мл - 1 л
  • 3-4 ст. л. сахара
  • пищевой краситель

Способ приготовления: 

1.  Яйца вымойте, можно вместе с содой, тогда эффект блесток будет больше. 

2. Соединяем вино, сахар, кладем яйца, варим 10 мин до готовности яиц. Добавляем краситель, размешиваем. 

3. Оставляем яйца в вине на 12-14 часов. После – осторожно вынимаем, кладем в тарелку или на решетку и даем полностью высохнуть!

Также на OBOZ.UA, как покрасить пасхальные яйца куркумой. 

