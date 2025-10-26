Как подать рапорт о смене места службы между ВСУ и НГУ в Армия+: инструкция

Отныне военнослужащие могут сменить место службы и перейти из подразделения ВСУ в подразделение Нацгвардии или наоборот в режиме онлайн. Через приложение Армия+ осуществить такой переход можно быстрее и удобнее, а механизм перевода делает невозможным затягивание или игнорирование решений.

Подать рапорт на смену места службы можно в соответствующем разделе. Как сделать это правильно, рассказали в Министерстве обороны Украины.

В Армия+ заработала функция перевода между ВСУ и НГУ

Решение об унормировании процедуры перевода военнослужащих было принято Кабинетом министров Украины в начале октября. На днях же соответствующая функция заработала в приложении Армия+: это позволило упростить порядок подачи документов и ускорить их рассмотрение.

"Военные получают возможность менять место службы быстро и удобно. Цифровой путь согласования через Армия+ создает прозрачный механизм, который исключает затягивание или игнорирование решений", – отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Оценили нововведения и в системе органов внутренних дел, к которым относится Национальная гвардия.

"Это решение – об эффективности и о доверии к каждому, кто защищает государство. Главное, чтобы каждый военнослужащий был на своем месте, где его опыт и сила нужны государству", – отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как подать рапорт

Чтобы подать рапорт о переводе между Вооруженными силами и Нацгвардией, необходимо зайти в раздел "Смена места службы" в приложении.

Далее следует выбрать направление перевода – из ВСУ в НГУ или наоборот.

К рапорту о переводе необходимо добавить:

копию военного билета или удостоверения офицера (все страницы с записями);

или удостоверения офицера (все страницы с записями); рекомендательное письмо от командира части, в которую планируется перевод.

"Для получения согласования Кадровый центр ВСУ или кадровое подразделение Главного управления Национальной гвардии напрямую обратится к командиру части, в которой проходит службу военнослужащий. Командир части должен предоставить согласование или аргументированный отказ на запрос в течение 48 часов. Если ответа нет, согласование считается предоставленным", – объяснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что военнослужащим, которые направляются на тыловые должности и по решению военно-врачебной комиссии непригодны к службе на текущей должности, необходимо также предоставить заключение ВВК. И для них не требуется согласование командира части.

"Кадровые органы внутри ведомства проводят проверку в течение семи дней. В переводе могут отказать, если военнослужащий, например, отстранен от должности, отсутствует на службе или под служебным расследованием. Полный перечень оснований приведен в приложении Армия+ и в Постановлении Кабмина №1291. После этого рапорт передается на рассмотрение в другое ведомство", – отметили в МО.

В случае согласования перевод происходит в течение 30 дней после получения приказа. А в Армия+ военный получит уведомление с номером приказа о переводе.

"Запуск цифровой подачи рапортов – это очередной этап в реализации кадровых реформ в Силах обороны. Новый функционал призван повысить эффективность управления в войске и создать удобные условия для прохождения службы", – подчеркнул Шмыгаль.

