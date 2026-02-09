Как почистить утюг от пригоревших пятен за две минуты: самый эффективный способ

Грязный утюг – это одно из тех бытовых неудобств, которые мы часто замечаем только тогда, когда уже слишком поздно. Например, когда на рубашке во время глажки появляется серое пятно, или ткань начинает неудобно прилипать к горячему прибору.

Хорошая новость заключается в том, что для базовой чистки утюга нам часто не нужны специальные средства или дорогие препараты, пишет OBOZ.UA.

Один из старых, но все еще полезных методов очистки – это использование обычных белых свечей. Этот трюк основан на простом принципе: тепло размягчает сгоревшие остатки, а также помогает им легче отслаиваться от поверхности.

Сначала нагрейте утюг, затем выключите его из розетки. Пока пластина еще теплая, осторожно потрите пятна белой свечой. Воск начнет плавиться при контакте с горячей поверхностью и смешиваться с грязью. Затем протрите утюг старой влажной тряпкой или полотенцами. Остатки воска и свободная грязь останутся на них.

Этот метод особенно эффективен на темных, подгоревших пятнах, возникающих вследствие перегрева синтетических тканей. Однако, требуется осторожность. Метод не подходит для очень чувствительных или уже поврежденных панелей, поскольку он может создавать дополнительную нагрузку на поверхность. После очистки рекомендуется еще раз протереть пластину влажной тряпкой, чтобы удалить остатки воска.

