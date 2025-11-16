Зачем наливать уксус в утюг и что это даст: неожиданный лайфхак

Когда вы часто пользуетесь утюгом, на его поверхности начинают образовываться коричневые пятна, и это проблема, которая раздражает и с которой может быть трудно бороться. Обычно это случается из-за накопления остатков и минералов/ржавчины в вентиляционных отверстиях для водяного пара, но есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы избавиться от этого.

Видео дня

Существует несколько различных хитростей для чистки, которые можно использовать, чтобы удалить коричневые пятна с утюга. На самом деле, есть простой трюк, который вы можете попробовать, чтобы избавиться от этих надоедливых пятен, пишет OBOZ.UA.

Как оказалось, для этого лишь нужно наполнить резервуар утюга равными частями воды и уксуса.

Затем следует пропаривать утюг в течение 10-15 минут, наклоняя его разными способами, чтобы обеспечить полное отпаривание. После этого дайте утюгу остыть и протрите его тканью из микрофибры, когда он остынет.

Далее нужно промыть резервуар и наполнить его обычной водой. Еще раз прогладьте утюг паром, а затем прогладьте старую ткань светлого цвета, чтобы убедиться, что она чистая, прежде чем использовать ее.

Однако, перед этим нужно прочитать инструкцию к вашему утюгу, поскольку этот метод может повредить некоторые утюги.

После добавления белого уксуса в резервуар, вы также можете использовать функцию пара над старым полотенцем, чтобы смыть минеральные отложения и остатки. После этого вам нужно обязательно очистить резервуар, чтобы убедиться, что внутри не осталось уксуса.

Если на вашем утюге остался лишь небольшой след, вы можете осторожно нагреть чашку белого уксуса и нанести его на него с помощью мягкой ткани или неабразивной губки. После этого просто протрите ее влажной тканью.

Для более стойких пятен можно также сделать пасту из равных частей белого уксуса и поваренной соли. Нанесите ее на подошву утюга мягкой тряпкой и тщательно потрите, чтобы удалить стойкие загрязнения и пятна. Убедитесь, что утюг выключен, когда вы это делаете.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем почистить утюг, чтобы он был как новый.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.