Как почистить кухонную вытяжку без усилий: пошаговая инструкция

Кухонная вытяжка – один из самых загруженных, но в то же время наиболее недооцененных бытовых приборов. Она ежедневно охотится на жир, пар и запахи, но редко получает должное внимание.

Когда внутри начинает накапливаться налет, страдает не только внешний вид. Мощность падает, шум растет, воздух остается тяжелым. Регулярная чистка – это не вопрос эстетики, а функциональности и длительного использования, пишет OBOZ.UA.

Перед началом чистки вытяжки отключите ее от сети и дайте ей полностью остыть. В миске приготовьте теплую (не горячую) воду и добавьте в нее одну-две столовые ложки пищевой соды. Раствор должен быть слабощелочным, не агрессивным.

Используйте мягкую ткань или губку и хорошо отожмите ее, чтобы не стекала вода. Очистите поверхность вытяжки нежными круговыми движениями, не сильно тереть. Обратите особое внимание на края и участки вокруг фильтров, где жир скапливается быстрее всего.

После очистки протрите поверхность влажной чистой тряпкой, а затем высушите ее старым полотенцем, чтобы предотвратить появление пятен и следов от воды. Не используйте грубые губки, проволочные щетки или абразивные средства для чистки, поскольку они могут безвозвратно повредить металлическую поверхность или защитный слой.

Металлические фильтры – это сердце вытяжки и часть, которая загрязняется быстрее всего. Большинство из них можно легко снять. Самый эффективный подход – замачивание в горячей воде с добавлением обезжиривателя или пищевой соды.

Примерно через двадцать минут жир размякнет и его можно будет удалить мягкой губкой. Фильтры следует тщательно промыть и полностью высушить перед повторной установкой.

Как почистить вытяжку изнутри

Внутренние детали часто не замечают, но именно там скапливается больше всего отложений. Протрите доступные поверхности влажной тряпкой с мягким моющим средством. Обратите особое внимание на края и соединения, где обычно скапливается жир. Вода не должна проникать в электрические детали, поэтому важна умеренность.

