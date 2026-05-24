Как почистить чайник от накипи за считанные минуты: народный метод

Чайник – один из тех кухонных приборов, который работает почти ежедневно, но привлекает внимание только тогда, когда на нем начинает накапливаться известковый налет.

Видео дня

Для тщательной очистки вам не нужны дорогие средства. Эксперты советуют воспользоваться народным методом, взяв белый уксус и воду, пишет OBOZ.UA.

Что нужно для очистки чайника

Для домашней "глубокой очистки" подготовьте:

белый уксус или спиртовой уксус,

вода,

ломтики лимона, по желанию,

немного жидкости для мытья посуды,

мягкая губка или ткань,

старая зубная щетка для краев, крышки и носика.

Ломтики лимона не обязательны, но они являются приятным бонусом.

Как почистить чайник белым уксусом

Заполните обогреватель наполовину. Вылейте смесь в нагреватель. Равные части белого уксуса и воды. Наполните его примерно наполовину.

Доведите смесь до кипения. Включите нагреватель и дайте смеси закипеть. Затем выключите его и дайте ей настояться. 15-20 минут. В течение этого времени уксус помогает размягчить известковый налет и пятна, которые решили навсегда поселиться в обогревателе.

Вылейте содержимое и хорошо промойте. После замачивания вылейте смесь. Промойте чайник несколько раз чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса и растворенный известковый налет.

Вскипятите еще один раунд чистой воды. Налейте свежую воду в чайник и доведите ее до кипения. Затем слейте ее. Этот шаг важен, поскольку он помогает избавиться от запаха уксуса. Никто не хочет чая с едва заметным намеком на маринованные огурцы.

Очистите внешнюю часть. Протрите внешнюю часть обогревателя теплой мыльной водой и мягкой губкой или тканью. Не используйте грубые губки или абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность, особенно нержавеющую сталь или стекло.

Не забудьте о крышке и носике. Для труднодоступных мест используйте старую зубную щетку. Возьмите ее, чтобы очистить край крышки, носик и все маленькие уголки, где, как ребенок, любит прятаться грязь, прежде чем убирать в комнате.

Протрите и оставьте открытым. Наконец, вытрите обогреватель насухо и оставьте его открытым, чтобы он полностью проветрился. Это предотвратит накопление влаги и неприятных запахов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем вывести известковый налет с чайника.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.