Как отпугнуть вредителей из сада за считанные минуты: чудодейственное средство, которое есть у каждого дома

Смешивание кофейной гущи с пищевой содой – это удивительно эффективный способ поглощения запахов и отпугивания вредителей. Остатки кофе, благодаря своей зернистой текстуре, обладают способностью поглощать запахи, тогда как пищевая сода известна своей нейтрализующей способностью.

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Достаточно просто смешать два ингредиента в миске и использовать их для различных целей в доме и саду; поместить их в холодильник, мусорное ведро или машину, чтобы нейтрализовать запахи, или держать их на террасе или подоконнике, чтобы отпугивать вредителей, пишет OBOZ.UA.

Кофейная гуща – это безопасный и эффективный способ отпугивать вредителей. Она может помочь отпугнуть не только комаров, но и других надоедливых насекомых, таких как осы и пчелы.

Дело в том, что кофе содержит азот, который помогает нейтрализовать запахи, а не просто маскировать их, "как пищевая сода, но с гораздо более приятным ароматом".

Как приготовить натуральное средство

Просто выложите использованную кофейную гущу на тарелку или противень для полного высыхания. Это важно, поскольку влажный кофе может быстро заплесневеть.

После высыхания поместите кофе в миску, небольшой контейнер или пакет и добавьте две-три ложки пищевой соды.

Поставьте миску там, где вам нужна помощь с запахом или вредителями.

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