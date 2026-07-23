Как отпугнуть слизней от садовых растений: недорогое средство

Улитки — распространённый садовый вредитель, который может нанести значительный ущерб растениям, но существует несколько естественных и эффективных способов борьбы с ними.

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Хотя эти моллюски остаются активными в течение всего года, их численность становится особенно заметной весной и летом, когда появляется много молодых, нежных побегов, которыми они могут питаться, пишет OBOZ.UA.

Эти садовые вредители обычно зарываются в почву или прячутся в прохладных и затененных местах, чтобы избежать пересыхания, и наиболее активны ночью, особенно когда почва влажная и мягкая.

Чесночный раствор

Считается, что слизней отпугивает запах чеснока, поэтому обработка листьев ваших любимых растений чесночной смесью — это быстрый и эффективный природный метод избавления от этих вредителей.

Чтобы защитить свои растения от нежелательного вторжения слизней, приготовьте собственный чесночный раствор с помощью этого простого метода из трёх этапов.

Измельчите две целые головки чеснока и прокипятите их в небольшом количестве воды. После этого процедите жидкость и дайте ей остыть.

Смешайте одну столовую ложку этой чесночной смеси с четырьмя литрами воды и поливайте ею молодые растения раз в неделю вечером.

Чесночное средство также можно распылять непосредственно на листья, обеспечивая полное покрытие. Важно регулярно повторно применять смесь, особенно после дождя.

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