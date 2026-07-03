Как отпугнуть муравьев от дома: простой способ решает проблему

Садовые муравьи – очень распространенное явление, поэтому существует очень простое средство для отпугивания таких вредителей. Сами насекомые при этом не пострадают, а то, чем их можно отпугнуть, есть в каждом доме.

Видео дня

Об этом пишет британский журнал Mirror, изучив пост TikTok-авторки Шантель Мили. Выяснилось, что эффективно прогнать насекомых от дома можно с помощью корицы.

Как избавиться от муравьев с помощью корицы

Для большей эффективности нужно смешать воду с корицей в пульверизаторе и распылить раствор вокруг окон и входных дверей, чтобы отпугнуть муравьев. Корица поможет отогнать их от зараженного участка, однакосамих насекомых не убивает.

"Эта ароматная специя действует как запаховый отпугиватель, отпугивая муравьев, не нанося им непосредственного вреда", – комментирует этот подход владелец компании D-termination Pest Control Нейтан Крюгер.

Причина, по которой корица эффективна в качестве отпугивателя, заключается в содержании в ней природного соединения циннамальдегида, который затрудняет муравьям ориентацию и координацию. Не имея надежного запахового следа, насекомые теряют ориентацию и уходят с территории.

Кроме того, можно просто посыпать молотую корицу вдоль любых видимых тропинок движения муравьев, а также на подоконниках и в дверных проемах. Кроме того, можно размещать палочки корицы или масло в различных местах, откуда муравьи могут пробираться в дом

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты помогут утолить жажду.

OBOZ.UA также сообщал, что пользователи довольно активно обсуждают борьбу с муравьями с помощью корицы. Хотя хорошая новость заключается в том, что корица не токсична для домашних питомцев, но эфирное масло корицы всё же может нанести вред.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.