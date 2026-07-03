Киев окутал смог, ситуация наиболее тяжелая в нескольких районах. Фото и видео

Утром 3 июля в Киеве вновь ухудшилось качество воздуха. Вероятно , столицу накрыл смог из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

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По данным приложения SaveEcoBot, по состоянию на 09:00 3 июля 2026 года индекс качества атмосферного воздуха (AQI) для мелкодисперсной пыли фракции PM2,5 в Киеве составил 106. Это соответствует уровню загрязнения, который является вредным для уязвимых групп населения и может вызывать дискомфорт при дыхании.

Ранее в комментарии СМИ заведующий отделом мониторинга атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Михаил Савенец рассказал, что во время пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения ветер переносит угарный газ и твердые частицы на значительные расстояния. Спутниковые данные свидетельствуют, что такие шлейфы могут простираться примерно на 170 километров, после чего постепенно рассеиваются.

В то же время другие загрязняющие вещества, в частности оксиды азота, не распространяются так далеко. По словам специалиста, они достаточно быстро выводятся в результате химических реакций в атмосфере, поэтому создают локальное загрязнение в радиусе до 20 километров от очагов пожаров.

Как пояснил Савенец, продолжительность смога в столице зависит от двух факторов: скорости ликвидации пожаров и направления ветра. По его словам, ГСЧС продолжает тушить пожары, и по сравнению с предыдущими днями их масштабы уже уменьшились. После полной ликвидации огня прекратится поступление дыма и продуктов горения в атмосферу, поэтому смог исчезнет.

Он также отметил, что Украинский гидрометцентр прогнозирует северо-западный ветер в течение дня 3 июля и ночью. Утром 4 июля ожидается смена направления ветра, из-за чего перенос продуктов горения в Киев должен прекратиться.

Михаил Савенец напомнил, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения продолжаются с 25 июня. По его словам, наибольший объем выбросов попал в сторону Киева, Вышгородского, Бучанского и Броварского районов в выходные 27 и 28 июня. После смены направления ветра смог временно исчез, однако 3 июля из-за северного ветра продукты горения вновь начали распространяться на территорию Киева и прилегающих районов.

Также OBOZ.UA сообщал, что климатологи подвели погодные итоги июня 2026 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха была выше нормы, а самым тёплым днём оказалось 29 число.

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