Как питаться в жару: 3 продукта, которые помогут вам освежиться

Когда на улице +30, многие из нас теряют аппетит и ищут способы освежиться. В такие дни важно не только то, сколько мы пьем, но и то, что мы едим.

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Есть продукты, которые помогают восполнять жидкость и электролиты, при этом они легкие и безопасные для организма. Рассказываем, что стоит иметь под рукой в жаркую погоду.

Арбуз, несомненно, – один из летних фаворитов. Он состоит более чем на 92% из воды, что делает его прекрасным средством для борьбы с обезвоживанием. Употребление арбуза не только утоляет жажду, но и снабжает организм ценными минералами, которые мы теряем с потом.

Кроме того, этот фрукт является богатым источником ликопина, мощного антиоксиданта, который помогает защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

Обратите внимание на огурцы — они помогают увлажнять организм. Как и арбуз, огурцы состоят преимущественно из воды (около 95%) и имеют очень низкую калорийность. Однако в них содержатся и другие вещества: калий, магний и кремнезем. Эти питательные вещества помогают поддерживать водно-электролитный баланс организма.

Ломтики огурца, добавленные в лимонную воду, создают простой домашний изотонический напиток.

Почувствовать прохладу поможет также мята. Это все благодаря ментолу — органическому химическому соединению, которое стимулирует рецепторы холода во рту. Хотя мята напрямую не снижает температуру тела, она посылает сигнал прохлады в мозг, принося немедленное облегчение.

Ранее OBOZ.UA писал, как приготовить домашний изотонический напиток, который спасет от жары. Его основу составляют лимон и апельсин.

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