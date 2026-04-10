Как отпугнуть комаров от двора: шесть наиболее эффективных растений

Ничто не испортит чудесный вечер быстрее, чем размахивание руками в попытке отпугнуть невидимого комара, и почесывание потом мест укусов.

К счастью, вам не нужно покупать дорогие магазинные средства. Вот шесть растений, которые не только выглядят совершенно фантастически и имеют божественный аромат, но и действуют как ваше личное средство от насекомых, пишет OBOZ.UA.

Лаванда

Ее нежный аромат лучше всего снимает стресс после долгого рабочего дня, а для комаров, мух и моли – это лучший сигнал тревоги. Эфирные масла в ее листьях буквально парализуют способность насекомых чувствовать запах, поэтому они просто не могут вас найти.

Лемонграсс

Эта высокая, элегантная трава содержит цитронеллу, основной натуральный ингредиент большинства эффективных репеллентов. Посадите ее в большой, массивный горшок, поскольку она любит доминировать в пространстве – как визуально, так и своим резким, свежим цитрусовым ароматом, который буквально отпугивает насекомых.

Мята перечная

Вы не только всегда будете иметь под рукой свежие листья для первоклассного домашнего мохито или освежающего лимонада, но и защитите свое патио от нашествия насекомых. Ее сильный ментоловый аромат просто слишком интенсивный для надоедливых муравьев, пауков и комаров.

Розмарин

Его специфический, сильный древесный аромат абсолютно невыносим для комаров и мух. Если вы устраиваете вечеринку с барбекю на террасе, просто бросьте веточку розмарина на горячие угли. Ароматный дым создаст волшебный барьер.

Базилик

Это – один из самых мощных натуральных репеллентов от мух и комаров. В отличие от многих других трав, базилик не нужно измельчать или встряхивать, чтобы высвободить его аромат.

Бархатцы

Эти красивые, солнечно-желтые и оранжевые цветы содержат пиретрины, натуральное соединение, которое невероятно часто используется в коммерческих репеллентах. Их слегка пряный аромат естественным образом отпугивает комаров и даже некоторых вредителей, которые хотели бы уничтожить ваши другие, более нежные растения.

