Как отчистить воск от свечи: лайфхак для всех поверхностей

Рождественские праздники трудно представить себе без теплого света от свечей. К сожалению, побочным эффектом такой красоты являются пятна от воска или парафина, которые оставляют после себя расплавленные свечи.

Видео дня

Впрочем, хорошая новость состоит в том, что эти пятна можно довольно эффективно отчистить практически от любых поверхностей. Издание City Magazine собрало все необходимые лайфхаки.

В первую очередь терпение

Самое базовое правило при удалении воска – это проявить терпение и подождать. Воск должен полностью затвердеть, прежде чем вы начнете его удалять. Мягкий материал вы вероятнее всего вотрете в поверхность и пятно останется надолго, особенно на ткани. Процесс затвердевания можно ускорить, приложив лед или поместив небольшие текстильные изделия в морозильник на короткое время.

Как удалить воск с тканей

Одежду, скатерти, простыни и полотенца нужно механически очистить, когда воск затвердеет. Для этого большую часть материала осторожно удаляют тупым предметом – ручкой ложки или пластиковой картой. Работать надо медленно и без лишнего давления. Все, что останется, нужно удалить с помощью тепла. Накройте пятно с обеих сторон бумажными полотенцами и пройдитесь по ним утюгом без пара. Воск расплавится и впитается в бумагу. Если воск окрашен и оставляет цветной след, нужна дополнительная осторожность. Мягкий уксус или подходящее чистящее средство можно использовать только после предварительного тестирования на незаметном участке. Напоследок очищенные текстильные вещи нужно постирать.

Удаление воска с ковров и обивки мебели

Чистка ковров и обивки требует точности, поскольку воск проникает между волокнами. Начинать очистку нужно с механического удаления как в предыдущем пункте. А дальше нагреть остатки и впитать их в абсорбирующий материал. Белое хлопковое полотенце является лучшим выбором, поскольку оно не линяет. Нагрев при этом должен быть умеренным, ведь слишком высокая температура может повредить волокна или изменить их вид. После удаления воска рекомендуется высушить участок и не использовать его, пока он полностью не просохнет. Напоследок легко пройдитесь по пятну мягким моющим средством и дайте высохнуть естественным образом.

Деревянная мебель и паркет без повреждений

Деревянные поверхности чувствительны к царапинам и теплу, поэтому им нужен особый уход. Застывший воск удаляется мягкими неметаллическими принадлежностями, например пластиковой карточкой. Если на поверхности все же останется тонкий слой вещества или она будет жирной на ощупь, может помочь натирание небольшим количеством масла для дерева, которое также питает поверхность. Напоследок отполируйте пятно.

Гладкие поверхности: стекло, керамика и камень

С таких поверхностей воск удалять проще всего. После того, как он затвердеет, его легко можно снять, а остатки вытереть теплым влажным полотенцем. Для натурального камня рекомендуется использовать чистящие средства, специально предназначенные для этого типа материала, поскольку воск может оставить жирное пятно, если его не удалить должным образом.

Чистка стеклянных банок для повторного использования

Часто свечи продаются в стеклянных банках, которые потом жалко выбрасывать. Отмыть их можно горячей водой. Она размягчит средство, которое потом легко будет удалить. Напоследок поверхность обработайте спиртом или мягким моющим средством.

Общие ошибки, которых лучше избегать

Самые распространенные ошибки включают использование острых предметов, использование сильных растворителей и поспешные действия. Также важно всегда тестировать очиститель на незаметном участке предмета – он может обесцвечивать или иным образом изменять материал. Осторожность и постепенность гораздо эффективнее, чем быстрые, агрессивные решения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отмыть микроволновку от стойкой грязи средством из трех компонентов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.