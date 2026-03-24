Как оригинально покрасить пасхальные яйца к Пасхе всего за 10 мин: ваша корзина будет сиять
Окрашивание пасхальных яиц к Пасхе природными материалами становится не просто популярным, а это – настоящий тренд в подготовке к этому весеннему празднику.
Именно поэтому в соцсетях можно найти огромное количество различных лайфхаков, как и с помощью этого это сделать. Так, фудблогер Виктория Теряева в своем TikTok поделилась интересной и быстрой идеей.
Ингредиенты
- Куркума – 2 ст. ложки
- Уксус – 2 ст. ложки
- Вода
- Яйца
- Листы сусального золота или поталь.
Способ приготовления
В кастрюлю кладем предварительно вымытые яйца, наливаем воду, добавляем куркуму и уксус.
Варим 5-7 минут и оставляем на 40-60 мин. После выкладываем из воды на салфетку и оставляем остыть.
Смазываем перчатку белком от яйца и кладем в руку сусальное золото или поталь.
Берем яйцо и протираем несколько раз в руке, чтобы золото равномерно распределить.
