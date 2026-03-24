Как оригинально покрасить пасхальные яйца к Пасхе всего за 10 мин: ваша корзина будет сиять

Окрашивание пасхальных яиц к Пасхе природными материалами становится не просто популярным, а это – настоящий тренд в подготовке к этому весеннему празднику.

Видео дня

Именно поэтому в соцсетях можно найти огромное количество различных лайфхаков, как и с помощью этого это сделать. Так, фудблогер Виктория Теряева в своем TikTok поделилась интересной и быстрой идеей.

Ингредиенты

Куркума – 2 ст. ложки

Уксус – 2 ст. ложки

Вода

Яйца

Листы сусального золота или поталь.

Способ приготовления

В кастрюлю кладем предварительно вымытые яйца, наливаем воду, добавляем куркуму и уксус.

Варим 5-7 минут и оставляем на 40-60 мин. После выкладываем из воды на салфетку и оставляем остыть.

Смазываем перчатку белком от яйца и кладем в руку сусальное золото или поталь.

Берем яйцо и протираем несколько раз в руке, чтобы золото равномерно распределить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.