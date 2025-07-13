Как оплатить штраф в 'Резерв+' онлайн: подробная инструкция

В приложении Резерв+ появилась возможность оплатить штраф за несвоевременное обновление персональных данных онлайн. При этом делать это можно не только без очередей и бюрократии, но и со скидкой до 50%.

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Пока доступна возможность оплатить штраф за нарушение сроков уточнения данных, однако вскоре сервис охватит и другие типы нарушений. В Волынском областном ТЦК и СП рассказали, как воспользоваться новым функционалом.

"Новый функционал в приложении Резерв+ позволяет военнообязанным оплатить штраф за несвоевременное обновление персональных данных — до 16 июля 2024 года — со скидкой 50%, без очередей и бюрократии. Это не только удобно, но и позволяет быстро закрыть административное дело и убрать красную ленту с вашего документа в приложении", – говорится в сообщении.

В Волынском областном ТЦК и СП уточнили, что сейчас через приложение можно оплатить штраф за нарушение сроков уточнения данных. Однако уже вскоре такая возможность может появиться и для других типов нарушений воинского учета.

Чтобы оплатить штраф в Резерв+:

обновите приложение до последней версии

Зайдите в раздел "Штрафы онлайн"

Подайте заявление о признании нарушения — в течение трех дней получите решение ТЦК.

Оплатите штраф в размере 8 500 грн (50% от полной суммы).

После оплаты штрафа нарушение будет автоматически закрыто, а красная отметка в приложении — исчезнет.

Важны также сроки:

в течение 20 дней оплатить штраф можно со скидкой

в следующие 20 дней придется заплатить полную сумму — 17 000 грн.

если уплата просрочена более чем на 40 дней, размер штрафа увеличится вдвое, до 34 000 грн, а дело передадут в исполнительную службу.

"Сервис запускается поэтапно, чтобы избежать перегрузок — ближайшие дни он будет полностью доступным для всех пользователей", – резюмировали в Волынском областном ТЦК и СП.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины дали ответ на вопрос, надо ли обновлять данные после уплаты штрафа в "Резерв+".

Также в оборонном ведомстве рассказали, отслеживает ли Резерв+ геолокацию пользователей.

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