Как охладить помещение без кондиционера: надежные способы

Летняя жара заставляет искать эффективные альтернативы дорогостоящему климатическому оборудованию. Главный принцип поддержания прохлады в доме – это своевременное предотвращение проникновения дневного тепла и максимальное использование ночного свежего воздуха.

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Предотвратить нагрев помещения всегда значительно легче, чем пытаться снизить температуру, когда жара уже проникла внутрь. Используя простые бытовые хитрости и комбинируя доступную технику, можно создать комфортный микроклимат в доме даже в самые жаркие дни, отмечает energysavingtrust.

Как сохранить прохладу в доме

Самый простой и совершенно бесплатный способ защитить дом от перегрева – научиться правильно регулировать поступление воздуха и солнечного света:

Закрывайте окна и шторы днем. Когда солнце начинает светить прямо в окно, немедленно закрывайте жалюзи, ролеты или плотные занавески. Это помешает солнечным лучам нагревать стекло и внутреннее пространство комнаты. Открывать их снова стоит только тогда, когда солнце сместится в другую сторону. Проветривайте помещение ночью и ранним утром. Когда температура на улице опускается ниже комнатной, открывайте окна по всему дому, чтобы создать сквозной поток прохладного воздуха. Ограничивайте внутренние источники тепла. Старайтесь избегать использования духовых шкафов, плит и других крупных электроприборов, которые активно выделяют дополнительное тепло во время работы. Укрывайтесь от жары в самых затененных комнатах дома.

Сравнение затрат и эффективности охлаждающих устройств

Когда естественных методов становится недостаточно, на помощь приходят электрические устройства, однако их эксплуатационные расходы и принцип действия существенно различаются:

Вентиляторы (настольные, напольные, башенные)

Это самый дешевый вариант. Они потребляют минимум электроэнергии и имеют низкий уровень выбросов CO2. Вентиляторы не понижают температуру самого помещения, а создают движение воздуха, что помогает поту испаряться с кожи, обеспечивая телу ощущение прохлады (наиболее эффективны при температуре до 35 °C). Дорогие безлопастные модели потребляют столько же, сколько и обычные, поэтому выбор зависит только от личных предпочтений. Небольшой USB-вентилятор – отличный бюджетный способ охладиться во время работы за компьютером.

Испарительные охладители (климатические комплексы)

Эти устройства используют вентилятор для прогона воздуха через воду. Когда влага испаряется, воздух рядом с прибором охлаждается. Они стоят дороже вентиляторов, но потребляют значительно меньше энергии, чем кондиционеры. Поскольку они повышают влажность, комнату нужно хорошо проветривать, а межкомнатные двери держать закрытыми во время их работы.

Портативные кондиционеры

Они способны быстро и эффективно снизить температуру в комнате, но являются самыми дорогими при покупке и потребляют в 20 раз больше электроэнергии, чем вентиляторы. При их использовании важно плотно изолировать выводную трубу в окне и закрывать двери в другие комнаты, а после выключения – вынимать вилку из розетки, чтобы избежать потерь энергии в режиме ожидания.

Если вы хотите защитить свой дом от будущих волн жары на долгие годы, эксперты советуют рассмотреть капитальные технологические решения:

Обновление теплоизоляции

Качественная изоляция стен, пола и крыши работает по принципу термоса. Она не только удерживает тепло зимой, но и существенно замедляет проникновение жары внутрь дома летом.

Солнцезащитная пленка на окна

Наклеивание специальной зеркальной или тонирующей пленки на стекло помогает отражать солнечную энергию. В первую очередь стоит покрыть окна, выходящие на южную сторону, или помещения, которые прогреваются больше всего.

Установка теплового насоса "воздух-воздух"

Это универсальные системы, которые зимой работают на обогрев, а летом способны эффективно охлаждать воздух. Они становятся все более популярными из-за климатических изменений и учащающихся периодов летней жары.

OBOZ.UA ранее писал о том, как вентилятор поможет охладить дом за короткое время.

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