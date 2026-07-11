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Как охладить помещение без кондиционера: надежные способы

Елена Былим
Новости. Общество
3 минуты
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Охлаждение квартиры
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Летняя жара заставляет искать эффективные альтернативы дорогостоящему климатическому оборудованию. Главный принцип поддержания прохлады в доме – это своевременное предотвращение проникновения дневного тепла и максимальное использование ночного свежего воздуха.

Предотвратить нагрев помещения всегда значительно легче, чем пытаться снизить температуру, когда жара уже проникла внутрь. Используя простые бытовые хитрости и комбинируя доступную технику, можно создать комфортный микроклимат в доме даже в самые жаркие дни, отмечает energysavingtrust.

Как сохранить прохладу в доме

Самый простой и совершенно бесплатный способ защитить дом от перегрева – научиться правильно регулировать поступление воздуха и солнечного света:

  1. Закрывайте окна и шторы днем. Когда солнце начинает светить прямо в окно, немедленно закрывайте жалюзи, ролеты или плотные занавески. Это помешает солнечным лучам нагревать стекло и внутреннее пространство комнаты. Открывать их снова стоит только тогда, когда солнце сместится в другую сторону.
  2. Проветривайте помещение ночью и ранним утром. Когда температура на улице опускается ниже комнатной, открывайте окна по всему дому, чтобы создать сквозной поток прохладного воздуха.
  3. Ограничивайте внутренние источники тепла. Старайтесь избегать использования духовых шкафов, плит и других крупных электроприборов, которые активно выделяют дополнительное тепло во время работы. Укрывайтесь от жары в самых затененных комнатах дома.
Как сохранить прохладу в доме.

Сравнение затрат и эффективности охлаждающих устройств

Когда естественных методов становится недостаточно, на помощь приходят электрические устройства, однако их эксплуатационные расходы и принцип действия существенно различаются:

  • Вентиляторы (настольные, напольные, башенные)

Это самый дешевый вариант. Они потребляют минимум электроэнергии и имеют низкий уровень выбросов CO2. Вентиляторы не понижают температуру самого помещения, а создают движение воздуха, что помогает поту испаряться с кожи, обеспечивая телу ощущение прохлады (наиболее эффективны при температуре до 35 °C). Дорогие безлопастные модели потребляют столько же, сколько и обычные, поэтому выбор зависит только от личных предпочтений. Небольшой USB-вентилятор – отличный бюджетный способ охладиться во время работы за компьютером.

  • Испарительные охладители (климатические комплексы)

Эти устройства используют вентилятор для прогона воздуха через воду. Когда влага испаряется, воздух рядом с прибором охлаждается. Они стоят дороже вентиляторов, но потребляют значительно меньше энергии, чем кондиционеры. Поскольку они повышают влажность, комнату нужно хорошо проветривать, а межкомнатные двери держать закрытыми во время их работы.

  • Портативные кондиционеры

Они способны быстро и эффективно снизить температуру в комнате, но являются самыми дорогими при покупке и потребляют в 20 раз больше электроэнергии, чем вентиляторы. При их использовании важно плотно изолировать выводную трубу в окне и закрывать двери в другие комнаты, а после выключения – вынимать вилку из розетки, чтобы избежать потерь энергии в режиме ожидания.

Если вы хотите защитить свой дом от будущих волн жары на долгие годы, эксперты советуют рассмотреть капитальные технологические решения:

Обновление теплоизоляции

Качественная изоляция стен, пола и крыши работает по принципу термоса. Она не только удерживает тепло зимой, но и существенно замедляет проникновение жары внутрь дома летом.

Солнцезащитная пленка на окна

Наклеивание специальной зеркальной или тонирующей пленки на стекло помогает отражать солнечную энергию. В первую очередь стоит покрыть окна, выходящие на южную сторону, или помещения, которые прогреваются больше всего.

Установка теплового насоса "воздух-воздух"

Это универсальные системы, которые зимой работают на обогрев, а летом способны эффективно охлаждать воздух. Они становятся все более популярными из-за климатических изменений и учащающихся периодов летней жары.

OBOZ.UA ранее писал о том, как вентилятор поможет охладить дом за короткое время.

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