Как обрезать помидоры в июле: какие побеги не следует оставлять

В июле помидоры требуют особо тщательной формировки кустов. В это время растения активно цветут, образуют завязь и наливают плоды, поэтому лишние побеги могут отнимать часть питательных веществ.

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Чтобы кусты продолжали нормально развиваться, листья и побеги нужно удалять постепенно. OBOZ.UA рассказывает, как правильная формировка помогает растению направить больше сил на будущий урожай.

Какие побеги нужно удалять

В середине лета кусты следует регулярно осматривать и удалять пасынки. Это боковые побеги, которые вырастают в пазухах листьев.

Побочные побеги также могут образовывать цветы и завязь, однако большое количество таких побегов делает куст слишком густым. В результате томат тратит питательные вещества на наращивание зеленой массы, а плоды могут оставаться мелкими.

Какие листья можно обрезать

Прежде всего следует обратить внимание на листья в нижней части куста. Листья, расположенные под первой плодовой кистью, можно постепенно удалять.

В то же время полностью обнажать эту часть растения не стоит. Для питания плодов рекомендуют оставить два-три листа. Несколько листьев нужно сохранить и над плодовой кистью. Они участвуют в фотосинтезе и помогают растению накапливать необходимые вещества.

Почему нельзя удалять много листьев сразу

За одну процедуру не рекомендуется срезать более трех листьев. Резкое удаление значительной части зелёной массы может вызвать стресс у растения.

Это может замедлить развитие плодов и негативно повлиять на урожайность. Поэтому обрезку лучше проводить регулярно, но умеренно. Такая формировка помогает кустам лучше проветриваться, получать достаточно солнечного света и тратить больше сил на созревание помидоров.

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