Как обрезать малину в сентябре, чтобы получить обильный урожай в следующем сезоне

После летнего сбора урожая может показаться, что с малиной больше нечего делать. Однако сентябрь – решающий период, если мы хотим, чтобы кусты оставались здоровыми, а урожай в следующем году был хорошим. В это время стоит предпринять один простой шаг, который может иметь большое значение.

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Обрезка играет ключевую роль. Не стоит слишком долго откладывать этот процесс, поскольку это может привести к плохому росту малины и снижению урожая. Однако важно правильно проводить эту обрезку, помня, что летняя малина плодоносит на двухлетних побегах, которые постепенно отмирают после сбора урожая, пишет OBOZ.UA.

Поэтому их следует удалять не только из эстетических соображений, но и для здоровья растения. Прореживание куста улучшает циркуляцию воздуха, снижая риск заболеваний. Это также позволяет молодым побегам получать больше света и питательных веществ.

Как правильно обрезать малину

Лучше всего начинать работу в сухой день, используя острые секаторы. Это обеспечит чистый срез и снизит риск повреждения растения. Удаляемые побеги лучше всего срезать низко, как можно ближе к земле. Старайтесь не оставлять длинные отрезки стеблей, так как они могут стать рассадником патогенов.

После обрезки аккуратно соберите все удаленные части и утилизируйте их. Это особенно важно для побегов с заметными изменениями цвета, повреждениями коры или другими признаками болезни. Их не следует компостировать, так как они могут способствовать распространению инфекции.

Также стоит осмотреть молодые побеги, оставшиеся на кустах. Если их слишком много, можно оставить только самые сильные и удачно расположенные. Это предотвратит перенаселенность в следующем сезоне.

После обработки неплохо было бы почистить секаторы, особенно если вы удалили больные участки. Малина, подготовленная таким образом, будет иметь лучшие условия для дальнейшего развития и начнет следующий сезон в хорошей форме.

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