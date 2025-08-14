Как облако: пышный и очень вкусный финский блин с творожным кремом и ягодами

Домашние, вкусные десерты – это не всегда торты, пудинги и запеканки. Отличной альтернативой десертам будет финский блин, который готовится из жидкого блинного теста, а для начинки подойдут ягоды, крем, творог.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, воздушного финского блина, с творожной начинкой и ягодами.

Ингредиенты:

5 яиц

2-3 ст.л сахара

ванилин

400 мл молока

180 г муки

30 г сливочного масла

Для начинки:

300 г творога

3 ст.л сметаны

3-4 ст.л сахара

цедра лимона

250 г голубики

Способ приготовления:

1. Для теста: соединяем все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).

2. Переливаем на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть.

3. Начинка: все ингредиенты для крема до однородности.

4. Смазываем блинчик кремом и добавляем ягоды. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: