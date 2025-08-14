Как облако: пышный и очень вкусный финский блин с творожным кремом и ягодами
Домашние, вкусные десерты – это не всегда торты, пудинги и запеканки. Отличной альтернативой десертам будет финский блин, который готовится из жидкого блинного теста, а для начинки подойдут ягоды, крем, творог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, воздушного финского блина, с творожной начинкой и ягодами.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2-3 ст.л сахара
- ванилин
- 400 мл молока
- 180 г муки
- 30 г сливочного масла
Для начинки:
- 300 г творога
- 3 ст.л сметаны
- 3-4 ст.л сахара
- цедра лимона
- 250 г голубики
Способ приготовления:
1. Для теста: соединяем все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).
2. Переливаем на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть.
3. Начинка: все ингредиенты для крема до однородности.
4. Смазываем блинчик кремом и добавляем ягоды. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике.
