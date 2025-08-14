УкраїнськаУКР
Как облако: пышный и очень вкусный финский блин с творожным кремом и ягодами

Домашние, вкусные десерты – это не всегда торты, пудинги и запеканки. Отличной альтернативой десертам будет финский блин, который готовится из жидкого блинного теста, а для начинки подойдут ягоды, крем, творог.

Как приготовить финский блин

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, воздушного финского блина, с творожной начинкой и ягодами.

Как приготовить финский блин

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 2-3 ст.л сахара
  • ванилин
  • 400 мл молока
  • 180 г муки
  • 30 г сливочного масла

Для начинки:

  • 300 г творога
  • 3 ст.л сметаны
  • 3-4 ст.л сахара
  • цедра лимона
  • 250 г голубики

Способ приготовления:

1. Для теста: соединяем все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).

Тесто для блина

2. Переливаем на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть.

Сколько выпекать блин

3. Начинка: все ингредиенты для крема до однородности.

Начинка для блюда

4. Смазываем блинчик кремом и добавляем ягоды. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике.

Готовый десерт

