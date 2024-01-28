Как назвать на украинском "издержки": догадаться будет сложно
Суржик и калька портят чистоту звучания речи. Уникальность, благозвучие и колорит особенно портят русизмы. Исследования доказали: украинский язык богаче русского, поэтому, если вы не знаете соответствия определенному слову, дело не в бедности языка, а в недостаточном словарном запасе.
Например, есть в русском лексиконе устойчивое выражение "издержки профессии". Языковеды разбирались, как перевести "издержки" на украинский.
В русско-украинском академическом толковом словаре приведены следующие переводы слова "издержки":
- трати;
- витрати;
- видатки;
- наклади;
- кошти.
Устойчивое выражение "моральные издержки" советуют переводить как "моральні втрати".
"Издержки производства" на украинском будут звучать как "перевитрати виробництва", а "путевые издержки" – "дорожні видатки".
Словосочетание "издержки профессии" обычно означает отрицательные побочные эффекты определенного вида деятельности. Например, ночные сторожи имеют нарушенный график сна, а люди, работающие на химических производствах, часто болеют.
Языковеды рекомендуют употреблять словосочетания "професійні мінуси" или лучше – "фахові побічні ефекти", в зависимости от контекста.
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