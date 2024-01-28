Как назвать на украинском 'издержки': догадаться будет сложно

Суржик и калька портят чистоту звучания речи. Уникальность, благозвучие и колорит особенно портят русизмы. Исследования доказали: украинский язык богаче русского, поэтому, если вы не знаете соответствия определенному слову, дело не в бедности языка, а в недостаточном словарном запасе.

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Например, есть в русском лексиконе устойчивое выражение "издержки профессии". Языковеды разбирались, как перевести "издержки" на украинский.

В русско-украинском академическом толковом словаре приведены следующие переводы слова "издержки":

трати;

витрати;

видатки;

наклади;

кошти.

Устойчивое выражение "моральные издержки" советуют переводить как "моральні втрати".

"Издержки производства" на украинском будут звучать как "перевитрати виробництва", а "путевые издержки" – "дорожні видатки".

Словосочетание "издержки профессии" обычно означает отрицательные побочные эффекты определенного вида деятельности. Например, ночные сторожи имеют нарушенный график сна, а люди, работающие на химических производствах, часто болеют.

Языковеды рекомендуют употреблять словосочетания "професійні мінуси" или лучше – "фахові побічні ефекти", в зависимости от контекста.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сказать по-украински "куй железо, пока горячо".

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