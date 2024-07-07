Как назвать украинским "душила": все варианты
Язык постоянно обогащается и развивается. Особенно трудно отследить все лексические новинки, появляющиеся среди молодежи. Соцсети унифицируют язык, поэтому трудно встретить подростка, не знающего, что такое "кринж" или "вайб".
Популярным является и слово "душила", которое, однако, кажется русизмом. Кто такой "душила" и как его можно назвать украинским – читайте в материале OBOZ.UA.
У молодежи есть свой сленг, иногда трудно понять представителям старшего поколения. Больше всего таких слов пришло из английского – языка международного общения. В профессиональной IT-сфере принято употреблять английские слова "багрепорт", "апдейт", "аутсорс", "кейс", "апрув", а не переводить их на украинский язык.
Среди молодежи можно часто услышать и слово "душнила". Так называют чрезмерно придирчивого человека, который постоянно к чему-то цепляется и вечно чем-то недоволен. Этот сленг происходит от глагола "душить", поскольку "душнилы" словно душат всех своими скучными, неинтересными или обидными комментариями. Слово в целом имеет достаточно негативное значение, но не является нецензурным.
Поскольку "душила" несколько напоминает русизм, следует упомянуть и украинские варианты:
- нудій;
- нудило;
- придирок;
- нудьгар;
- скиглій;
- нудик;
- нудяр;
- зануда;
- пріснище;
- млосній;
- кисляй.
Также OBOZ.UA рассказывал, откуда взялись в украинском языке слова "кринж" и "вайб" и что они означают.
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