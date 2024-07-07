Как назвать украинским 'душила': все варианты

Язык постоянно обогащается и развивается. Особенно трудно отследить все лексические новинки, появляющиеся среди молодежи. Соцсети унифицируют язык, поэтому трудно встретить подростка, не знающего, что такое "кринж" или "вайб".

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Популярным является и слово "душила", которое, однако, кажется русизмом. Кто такой "душила" и как его можно назвать украинским – читайте в материале OBOZ.UA.

У молодежи есть свой сленг, иногда трудно понять представителям старшего поколения. Больше всего таких слов пришло из английского – языка международного общения. В профессиональной IT-сфере принято употреблять английские слова "багрепорт", "апдейт", "аутсорс", "кейс", "апрув", а не переводить их на украинский язык.

Среди молодежи можно часто услышать и слово "душнила". Так называют чрезмерно придирчивого человека, который постоянно к чему-то цепляется и вечно чем-то недоволен. Этот сленг происходит от глагола "душить", поскольку "душнилы" словно душат всех своими скучными, неинтересными или обидными комментариями. Слово в целом имеет достаточно негативное значение, но не является нецензурным.

Поскольку "душила" несколько напоминает русизм, следует упомянуть и украинские варианты:

нудій;

нудило;

придирок;

нудьгар;

скиглій;

нудик;

нудяр;

зануда;

пріснище;

млосній;

кисляй.

Также OBOZ.UA рассказывал, откуда взялись в украинском языке слова "кринж" и "вайб" и что они означают.

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