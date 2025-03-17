Как научиться любить и уважать себя: рекомендации психолога Фонда Рината Ахметова

Чувствовали ли вы себя когда-нибудь самым ужасным человеком на планете? Или плохим специалистом, или даже самой плохой матерью? Все это говорит ваш внутренний критик, живущий в каждом человеке. В неких ситуациях он может делать защитную функцию и даже поможет человеку избежать проблем. Однако большую часть времени этот "внутренний оратор" только вредит.

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Психологиня Фонда Рината Ахметова Ольга Хмарук объясняет, что чрезмерная самокритика может разрушать самооценку, вызвать тревожность и мешать добиваться целей. Она советует научиться распознавать голос внутреннего критика и постепенно заменять негативные мнения конструктивными. Смотрите полезный видеоролик с практическими советами по ссылке.

По словам психологи, внутреннего критика невозможно избавиться полностью, но можно научиться управлять его влиянием. Далее – самые действенные советы, как научиться любить и уважать себя.

– Практики дыхания – помогают снизить уровень тревожности, успокоить нервную систему и вернуться в состояние осознанности. Попробуйте технику 4-7-8: вдыхайте на 4 секунды, задерживайте дыхание на 7 секунд и медленно выдыхайте в течение 8 секунд.

– Эффект дистанцирования – учитесь воспринимать свои негативные мнения как посторонние высказывания, а не абсолютную истину. Для лучшего понимания можно написать их на бумаге. Это поможет взглянуть на них со стороны, критически оценить их обоснованность и заменить более конструктивными формулировками. Такой метод способствует уменьшению эмоционального воздействия негативных мыслей и позволяет лучше управлять собственным внутренним диалогом.

– Заботьтесь о себе – вместо того, чтобы фокусироваться на ошибках, следует воспринимать их как часть учебного процесса. Поддерживайте себя так, как бы поддержали друга в сложной ситуации. Спрашивайте себя: "Сказала я это лучшему другу или любимому человеку?"

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