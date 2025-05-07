Как наполниться энергией 7 мая: астропрогноз: астропрогноз

В среду, 7 мая с утра продолжается 10 лунный день, который после обеда перейдет в 11-й. Луна сегодня находится в Деве, а Солнце – в Тельце.

Видео дня

Как сложится такая среда, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня будет день, удачный для более глубокого познания и понимания своего тела.

"Наверное, именно через цифру семь, как через портал, мы можем глубоко почувствовать свое тело. И не только в этой реальности, но и в других параллельных реальностях", - пояснила Исита Гая.

Из полезных практик в такой день она посоветовала танцевать с закрытыми глазами в течение часа, глубоко чувствуя свое тело. "И через движения, через танец вы будете познавать свое тело, вы будете познавать пространство, вы будете познавать все энергии. Я бы советовала вам двигать телом. И именно в среду через движения вы будете открывать свой внутренний энергетический сильный потенциал", - сказала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 7 мая для всех знаков зодиака - кого сегодня ждут интересные встречи, а кому достанется много обязанностей.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.