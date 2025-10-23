'Как мы чтим то, что болит': соосновательница ОО 'Вшануй' Екатерина Даценко даст публичное интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

"Память о жизни: как мы чтим то, что болит, и что это говорит о нашем завтра": публичное интервью с Екатериной Даценко, соучредителем общественной организации "Вшануй" состоится в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Во время, когда украинское общество переосмысливает собственную историю и ищет пути сохранения коллективной памяти, тема чествования пережитого приобретает особое значение.

Как говорить о болезненных событиях, не теряя человечности? Как помнить, чтобы двигаться вперед? Разговор на эту тему с Екатериной Даценко, соучредителем общественной организации "Вшануй", станет продолжением цикла публичных интервью, посвященных вопросам создания национального архива (депозитария) историй о войне.

Общественная организация "Вшануй" развивает культуру памяти о павших защитниках и поддерживает их семьи, сочетая государственные и общественные мемориальные практики. Среди инициатив – общенациональная Минута молчания и акции, напоминающие о цене свободы.

Публичный разговор с Екатериной Даценко состоится в Музее истории города Киева. Модерировать интервью будет Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Спикеры обсудят следующие вопросы:

– Какие инструменты и механизмы помогают утвердить общенациональную Минуту молчания как устойчивую традицию?

– От чего зависит культура памятования и почему важно, чтобы ритуал был не только символом, но и действием?

– Какой опыт имеет "Вшануй" во взаимодействии с государственными институтами и какой должна быть роль власти в политике национальной памяти?

Вход свободный по регистрации

Регистрация по ссылке:

Когда: 29 октября, регистрация в 17:30, событие 18:00 Где: Музей истории города Киева

Публичные интервью – это важные культурологические события Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, направленные на сохранение памяти о войне. Следите за новыми мероприятиями в соцсетях Фонда и на сайте Музея.