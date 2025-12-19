Как легко привлечь дятлов в ваш сад: они помогут бороться с вредителями

Дятлы помогают контролировать садовых вредителей, обогащают почву во время поиска пищи. Поэтому приглашение их в ваш сад – это простой способ поддерживать здоровье растений без химикатов и покупки дорогих средств.

Эксперты Kennedy Wild Bird Food рассказали, что привлечь дятлов достаточно легко, поскольку вам просто нужно разбросать немного органических материалов для гнездования на земле (такие как древесная щепа, сушеная трава и перья), пишет Express.

Дятлы используют эти материалы для выстилания гнездовых дупел, создавая уютные и безопасные места для своих яиц. Особенно эти важные компоненты гнездования привлекают пары, которые размножаются.

Древесная щепа идеально подходит для дятлов, но они также оценят любую старую древесину, поскольку насекомые обычно прячутся под гниющей корой.

Дупла в древесине привлекают дятлов, поскольку воспроизводят звук, который они издают во время поиска пищи, поэтому птицы будут считать ваш сад безопасным местом для отдыха.

Известно, что дятлы, которые разбивают гниющую древесину, помогают вернуть больше питательных веществ в почву, что является еще одним естественным способом улучшить здоровье вашего сада.

Также может быть полезным разместить скворечник на защищенном дереве, если у вас есть такое в саду, поскольку это поощрит дятлов оставаться поблизости и выращивать своих детенышей.

Если вы хотите рискнуть кормить дятлов, знайте, что они любят жирную пищу, такую как брикеты сала или арахис, но убедитесь, что арахис предназначен для птиц, иначе в нем может быть много соли.

Дятлы – это прекрасные птицы, за которыми интересно наблюдать, и они являются естественным способом сохранить здоровье вашего сада, чтобы он процветал после зимы, когда погода начнет становиться более солнечной.

