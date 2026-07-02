Как легко избавиться от накипи в чайнике без резкого запаха: понадобится один продукт
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В электрочайниках всегда образуется накипь и налет. Но, не спешите использовать агрессивные средства, достаточно будет даже просто лимонной кислоты.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро отчистить накипь в чайнике просто лимонной кислотой.
Как правильно отмыть накипь
Налейте в чайник воду и вскипятите ее. Добавьте 2-3 столовые ложки лимонной кислоты (на 1-1,5 л воды). Оставьте раствор действовать на 15-30 минут. Хорошо промойте чайник чистой водой несколько раз.
Важно: не трите чайник грубыми щетками или мочалками, просто помойте хорошо водой несколько раз.
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