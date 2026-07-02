Как легко избавиться от накипи в чайнике без резкого запаха: понадобится один продукт

В электрочайниках всегда образуется накипь и налет. Но, не спешите использовать агрессивные средства, достаточно будет даже просто лимонной кислоты.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро отчистить накипь в чайнике просто лимонной кислотой.

Как правильно отмыть накипь

Налейте в чайник воду и вскипятите ее. Добавьте 2-3 столовые ложки лимонной кислоты (на 1-1,5 л воды). Оставьте раствор действовать на 15-30 минут. Хорошо промойте чайник чистой водой несколько раз.

Важно: не трите чайник грубыми щетками или мочалками, просто помойте хорошо водой несколько раз.

Также на OBOZ.UA сообщалось, чем до блеска отчистить жир и грязь на ручках плиты.