УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как легко избавиться от накипи в чайнике без резкого запаха: понадобится один продукт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
858
Как избавиться от известкового налета в чайнике
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В электрочайниках всегда образуется накипь и налет. Но, не спешите использовать агрессивные средства, достаточно будет даже просто лимонной кислоты.

Чем легко очистить чайник от накипи

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро отчистить накипь в чайнике просто лимонной кислотой.

Как правильно отмыть накипь 

Налейте в чайник воду и вскипятите ее. Добавьте 2-3 столовые ложки лимонной кислоты (на 1-1,5 л воды). Оставьте раствор действовать на 15-30 минут. Хорошо промойте чайник чистой водой несколько раз.

Как почистить чайник лимонной кислотой

Важно: не трите чайник грубыми щетками или мочалками, просто помойте хорошо водой несколько раз. 

Как отмыть чайник

Также на OBOZ.UA сообщалось, чем до блеска отчистить жир и грязь на ручках плиты. 

Украинапосуда
Редакционная политика