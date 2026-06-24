Чем до блеска отчистить жир и грязь на ручках плиты: три безопасных и лучших средства

Ручки на плите – место, где тяжелее всего отмыть грязь, жир и нагар. Но, для этого не обязательно использовать агрессивные моющие средства, а подойдет даже простая сода.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, чем и как отмыть въевшийся жир на ручках плиты.

Уксус и вода

Для начала снимите ручки, так будет намного проще их вымыть

Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1. Замочите ручки в этом растворе на 20 минут, затем достаньте, посыпьте пищевой содой и потрите старой зубной щеткой. После очистки промойте их под проточной водой. Чтобы ручки блестели, их можно дополнительно протереть раствором уксуса и воды в пропорции 2:1. Смочите в нем тряпку и отполируйте детали до чистого блеска.

Смесь из нашатыря и мыла

В литре теплой воды растворите чайную ложку нашатыря и столовую ложку жидкого мыла (можно заменить натертым хозяйственным). Замочите ручки на 15-20 минут, после чего аккуратно потрите мягкой губкой и промойте.

Также на OBOZ.UA сообщалось, чем до блеска и за считанные минуты отчистить жир и грязь на столовых приборах.