Названы хобби, которые чаще всего выбирают люди с высоким IQ

Психологи определили три хобби, которые чаще всего выбирают люди с высоким IQ. В этот список вошли следующие увлечения: игра на музыкальных инструментах, чтение книг и решение логических головоломок. Именно эти занятия стимулируют когнитивные процессы и способствуют развитию навыков, необходимых для эффективного мышления.

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Выводы основаны на многолетних психологических исследованиях взаимосвязи между интеллектуальной активностью и повседневными увлечениями. Об этом сообщает польское издание RMF.

Игра на музыкальных инструментах — один из самых эффективных способов тренировки мозга. В процессе обучения человек одновременно развивает память, координацию движений, внимательность и способность концентрироваться, а также учится систематически достигать результата.

Не менее полезным психологи считают регулярное чтение. Оно расширяет словарный запас, стимулирует воображение, помогает лучше усваивать новую информацию и поддерживает способность к длительной концентрации внимания.

В список самых распространенных интеллектуальных увлечений также вошли судоку и другие логические головоломки. Они способствуют развитию оперативной памяти, аналитического мышления, внимания к деталям и умению находить закономерности.

Кроме того, люди с высоким уровнем интеллектуальной вовлеченности нередко выбирают шахматы, кроссворды, игру в скреббл, программирование, стратегические настольные игры и изучение иностранных языков. Такие занятия требуют планирования, логики и быстрого принятия решений.

Психологи также используют понятие "Типичная интеллектуальная активность" (TIE), которое описывает естественный интерес человека к сложным интеллектуальным задачам. Люди с высоким показателем TIE чаще стремятся учиться новому, интересуются наукой, творчеством и регулярно занимаются деятельностью, требующей активной умственной работы.

Поддерживать здоровье мозга помогают не только интеллектуальные увлечения. Положительное влияние также оказывают регулярная физическая активность, творчество, медитация, волонтерская деятельность и постоянное освоение новых навыков. Любое занятие, требующее концентрации, дисциплины и обучения, может способствовать улучшению когнитивных функций.

OBOZ.UA писал:

когда мы говорим о детском гении, сразу вспоминаем Моцарта. Он написал свои первые музыкальные произведения в пять лет, первую симфонию — в восемь, а оперу — в одиннадцать. Эта история укрепила представление: если ребенок рано демонстрирует высокие интеллектуальные способности, его успех в будущем почти гарантирован. Однако современная наука показывает, что на самом деле это не так.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чтение станет новым горячим трендом среди хоббив 2026 году, поскольку нецифровые развлечения возвращаются. Опрос 2000 участников выявил 50 самых популярных увлечений на следующий год.

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