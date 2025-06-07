Как избавиться от плохих мыслей 7 июня: астропрогноз

7 июня – благоприятное время для того, чтобы отпустить то, что больше не служит вам, и сделать скачок к обновленной, более светлой личности. Особенно важно не фокусироваться на негативе, избегать самокритики и сделать внутренний выбор в пользу света и роста.

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Этот день, по словам нумеролога и астролога Иситы Гаи, стоит посвятить внутреннему очищению, освобождению от негативных мыслей и настройке на высшую версию себя. Дата может стать своеобразным мостом между вами настоящими и вами новыми.

По астропрогнозу, 7 июня – это энергетический переходный день, открывающий доступ к внутренней трансформации. Происходит перезагрузка мышления, активизируется процесс формирования новых нейронных связей, которые позволяют выйти за пределы привычных моделей поведения.

Это идеальный момент для того, чтобы:

осознать, какие мысли и убеждения ограничивают вас;

попрощаться с тревогой, сомнениями, обидами;

почувствовать новый уровень эмоциональной свободы;

открыть внутреннее пространство для изменений.

"Это день, когда мы освобождаемся от всего, что нас беспокоит, и синхронизируемся с будущим собой", – подчеркнула Исита Гая.

Чтобы закрепить это состояние и настроиться на позитивное внутреннее движение, Исита предлагает простую, но мощную практику: напишите письмо себе из будущего.

Представьте, что вы уже достигли всех своих мечтаний и стали тем человеком, которым стремитесь быть. От имени этой будущей версии себя напишите письмо к себе настоящему.

В этом письме:

поблагодарите себя за путь;

опишите, как изменилась ваша жизнь;

поделитесь внутренними ресурсами, которые помогли вам преодолеть трудности;

напомните себе, что вы уже имеете силу и потенциал для этого перехода.

Сохраните письмо и перечитайте его через 2-3 года. Это станет внутренней точкой опоры в периоды сомнений.

"С возрастом мы становимся мудрее, светлее, глубже. Особенно после 60 - это возраст духовной силы. Это время, когда открывается сердце, и мы становимся проводниками знаний, как наши бабушки, прабабушки, хранительницы рода", – пояснила астролог.

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