Как избавиться от плесени на окнах без химии: поможет натуральное средство

Водянистые полосы, стекающие по окну, могут казаться безобидными, но если их оставить без внимания, они могут незаметно перерасти в толстый и устойчивый слой плесени. Зимой конденсат может стать серьезной проблемой, поскольку он образуется, когда теплый воздух в вашем доме соприкасается с холодной поверхностью, такой как стекло, и превращается в капли воды.

Многие люди используют отбеливатель для удаления плесени, но он не может глубоко проникнуть в оконные рамы или штукатурку, поэтому споры просто будут оставаться и продолжать расти снова. Вместо этого, эксперты советуют использовать белый уксус, пишет Express.

"Самым эффективным решением для избавления от плесени на окнах является раствор воды с уксусом в соотношении 2:1. Распылите на обработанную поверхность и подождите примерно два часа, затем тщательно смойте теплой водой. От плесени не должно оставаться никаких следов. В этом случае кислота убивает грибок", – объяснили специалисты.

Почему стоит использовать уксус для очистки окон от плесени?

Белый уксус часто используется в заправках для салатов, но на самом деле это один из самых эффективных способов уничтожения плесени благодаря его кислотности.

Он содержит уксусную кислоту, которая может проникать в пористые материалы, такие как дерево или штукатурка, достигать спор и затруднять их повторный рост.

Белый уксус разрушает клетки плесени в месте их возникновения, полностью уничтожая их всего за несколько минут.

Вам просто нужно щедро побрызгать заплесневелое окно белым уксусом, а затем оставить его на несколько часов, чтобы уксусная кислота подействовала. Далее просто протрите окно чистой тряпкой, промойте участок теплой водой с мылом, и плесень должна легко исчезнуть.

Самым большим недостатком использования белого уксуса является его очень резкий запах, но вы также можете использовать смесь других экологически чистых растворов, таких как масло чайного дерева и соль.

