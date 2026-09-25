Как избавиться от грязи и влаги в прихожей осенью: посыпьте этим коврик у входа

Осенняя погода может быть переменчивой, а это значит, что вам придется постоянно мыть пол, покрытый грязью и лужами воды. Однако существует простое домашнее средство, которое быстро решит эту проблему.

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Вместо того чтобы тратить деньги на коврики и химические абсорбенты, воспользуйтесь продуктом из своего кухонного шкафчика. Морская соль не только улучшает вкус вашей еды, но и может пригодиться для совершенно другой цели, пишет OBOZ.UA.

Просто посыпьте коврик у двери тонким слоем крупной морской соли. Вам не нужно использовать много. Горсти будет достаточно.

Хорошая идея – оставить морскую соль на коврике у двери на несколько часов, а когда она станет влажной, встряхнуть коврик и посыпать свежей порцией соли.

Морская соль на коврике у двери действует как своеобразный магнит для влаги и грязи. Она помогает удерживать часть грязи, что затрудняет её попадание в коридор или гостиную.

Вместе с влагой на коврике остаются частицы грязи и песка. Пол становится менее грязным, поэтому вам не придется сразу доставать швабру после прогулки под дождем. Этот простой трюк может облегчить вам жизнь и сделать жилье чище.

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