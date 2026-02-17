Как избавиться от черной плесени на окнах без химии: натуральное средство

Черная плесень на окнах не только неэстетична, но и может представлять серьезную угрозу для здоровья, если ее не ликвидировать.

Видео дня

Поэтому эксперты рекомендуют бороться с ней, используя простой ингредиент, который, вероятно, уже есть в их холодильнике. Этот распространенный пищевой продукт является простым и эффективным способом борьбы с плесенью, и вам не придется прибегать к агрессивным химикатам, пишет Express.

Черная плесень выделяет споры, известные как микотоксины, которые подобны невидимой пыли. Вдыхание спор может повредить дыхательные пути и легкие, а также оказать негативное влияние на кожу и нервную систему.

Окна ванной комнаты и кухни являются наиболее частыми местами образования плесени, поскольку в этих местах наблюдается самый высокий уровень влажности и конденсата.

К счастью, существует простое решение, которое может существенно изменить ситуацию.

Как избавиться от черной плесени

Хотя химические чистящие средства могут быть эффективными в борьбе с различными загрязнениями, они часто не разработаны с учетом здоровья пользователя. Многие из них содержат вещества, которые могут быть вредными при вдыхании и токсичными при попадании внутрь.

Как оказалось, обычный лимонный сок – отличное натуральное средство для удаления плесени. Его 5% содержание кислоты делает его удивительно эффективным.

Так, сок можно выжать или приобрести в виде концентрата. Для очистки от плесени его следует использовать в полной концентрации. Жидкость можно наносить с помощью пульверизатора или замачивая в ней чистящую губку.

Обработку плесени лимонным соком следует начинать с использования простого мыла и воды. После промывки нанесите лимонный сок непосредственно на плесень. Немедленно потрите участок щеткой или губкой для чистки. Как и в случае с другими методами обработки, процесс следует повторять, пока не будут достигнуты удовлетворительные результаты.

Для больших заражений может потребоваться изоляция пространства пластиковыми пленками и использование осушителя воздуха, тогда как для меньших участков обычно требуется только щетка (металлическая для дерева, мягкая для тканей или зубная щетка для узких углов) и пульверизатор с регулируемой точностью распыления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему в ванной не стоит вешать мокрые полотенца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.