Как ИИ превращает автодилерский бизнес в управляемую цифровую систему: опыт Владислава Ищенко

Мировой автомобильный рынок переживает одну из самых масштабных трансформаций за последние десятилетия. Если раньше главными факторами успеха дилера были опыт и умение быстро оценить автомобиль, то сегодня всё большее значение приобретают алгоритмы, аналитика и искусственный интеллект.

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Ещё несколько лет назад независимый дилер мог принимать большинство решений буквально "на глаз". Сегодня такая модель уже практически не работает. Рынок генерирует настолько большой объем информации, что человек физически не способен оперативно ее обработать без цифровых инструментов. ИИ все чаще перестает быть дополнительной опцией и становится необходимым инструментом современного автомобильного бизнеса.

Эту тенденцию хорошо иллюстрирует профессиональный путь Владислава Ищенко – основателя американской компании Auto Planet LLC, независимого автомобильного дилера, стратега в сфере vehicle sourcing и разработчика AI-платформы AutoPlanet AI.

AutoPlanet AI возникла непосредственно из практической работы на автомобильном рынке США. Руководствуя Auto Planet LLC, Владислав Ищенко ежедневно занимается закупкой автомобилей через профессиональные дилерские аукционы, анализирует рынок и совершенствует процессы принятия коммерческих решений. Практический опыт стал основой для создания ИИ-системы, предназначенной для автоматизации поиска автомобилей, анализа рынка и улучшения клиентского обслуживания. Сегодня компания сотрудничает с ведущими автомобильными аукционами США, среди которых Manheim, ADESA, AutoNation Auto Auction, America’s Auto Auction, Copart, IAA и Auto Auction Holdings.

О профессиональной репутации Ищенко свидетельствуют рекомендации руководителей крупнейших дилерских центров и финансовых компаний США, среди которых Lexus of Orlando, Central Florida Toyota, Sport Mazda, Fields Auto Group, Jenkins Nissan, Kisselback Ford, Sun State Ford и Westlake Financial.

AutoPlanet AI построена на идее, что эффективная работа дилера начинается с качественной аналитики. Платформа помогает оценивать перспективность автомобилей ещё до их приобретения, прогнозировать потенциальную прибыль и сокращать время на принятие решений. При этом Владислав Ищенко подчеркивает, что ИИ не должен заменять эксперта — его задача заключается в быстром анализе больших массивов данных, минимизации рисков и поддержке стратегических решений.

"Самое сложное сегодня – не найти автомобиль. Самое сложное – принять правильное решение быстрее конкурентов", – отмечает Владислав.

До автомобильной индустрии он более десяти лет работал в сфере логистики и международной морской практики, где приобрел навыки управления сложными процессами, работы с рисками и оптимизации операционной деятельности.

Работа над AutoPlanet AI стала основой и для научной деятельности. Владислав Ищенко является автором научно-аналитической работы, посвященной экономической эффективности алгоритмов динамического ценообразования на вторичном автомобильном рынке, а также автором аналитической методологии, получившей официальное свидетельство о регистрации авторского права.

Он является членом профессиональных организаций FIADA, NIADA и ARA, был приглашенным докладчиком на конференции NIADA в Денвере, а в 2025 году стал лауреатом премии American National Quality Mark Award в номинации "Excellence in Automotive Dealership Management, Vehicle Sourcing & AI-Driven Customer Experience".

"ИИ не покупает автомобили вместо дилера. Он лишь берет на себя ту часть работы, которая раньше занимала часы", – подчеркивает Владислав.

Автомобильный рынок уже перешел в новую фазу развития, где главным конкурентным преимуществом становится способность быстрее и эффективнее работать с данными. Профессиональный путь Владислава Ищенко демонстрирует, как практический опыт независимого дилера может сочетаться с разработками в области искусственного интеллекта, научной деятельностью и активным участием в профессиональном сообществе, формируя будущее современного автомобильного бизнеса.