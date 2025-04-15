Как и когда правильно купаться в Чистый четверг: советы для всей семьи

Чистый четверг – особый день в христианской традиции, предшествующей Пасхе . В 2025 году он выпадает на 17 апреля. Этот день издавна считался временем телесного и духовного очищения. В украинской культуре сохранилась традиция утреннего купания в Чистый четверг, символизирующая обновление, здоровье и внутреннюю чистоту.

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Считается, что купание в этот день – не просто гигиеническая процедура, а ритуал, наполненный символикой. OBOZ.UA рассказывает о происхождении обычая, советах по правильному купанию, а также о народных приметах, связанных с Чистым четвергом.

История праздника

Обычай омовения в Чистый четверг берет свое начало с Тайной вечери, во время которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам. Этот жест был проявлением смирения, любви и равенства в Царстве Божьем.

Именно поэтому Чистый четверг в церковном понимании – не только чистые окна и пол, но прежде всего очищение сердца и души и подготовка к Светлому Воскресению. Хотя церковные каноны не предусматривают обязательное телесное омовение, традиция купания закрепилась в украинском быту как часть духовной подготовки к празднику.

Когда и как правильно купаться

Согласно народным представлениям, лучшее время для купания – до восхода солнца. Считается, что вода в этот момент обладает особой силой: она смывает болезни, негатив, тяжелые мысли и дает новую энергию на весь год.

Вот несколько советов, как правильно провести обряд:

Проснитесь до рассвета и умойтесь или обмойтесь с головы до пяток. Наши предки делали это в проточной воде (река, родник), но подойдет и душ или ванна. Если есть серебряная монета или ложка, положите ее в воду – считается, что умывание серебром приносит здоровье и красоту. Если в семье есть больные, воду с таким серебром можно использовать и для них – даже заемное серебро будет иметь силу, по народному поверью. Во время купания следует читать молитву, представляя, что вместе с водой с вас стекает все плохое: злоба, усталость, болезни, грехи. По народной традиции, лучше купаться стоя в прохладной воде, воображая, что тело окутывает не вода, а свет, очищающий и наполняющий душу миром.

Какую молитву читать во время купания

В процессе водных процедур можно произносить эти слова:

Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, Четверг, будь чист.

Очисти меня, раба Божьего (имя), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от плохой молвы, от злых разговоров, от напрасных споров.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Погодные приметы на Чистый четверг

Солнце утром – к теплой весне и хорошему урожаю.

Холодный день – весна будет прохладной до семи недель после Пасхи.

Звездная ночь перед Чистым четвергом – признак того, что куры будут хорошо нестись.

Легкий ветерок – к обильному урожаю ягод, орехов и фруктов.

Дождь или влажная погода – примета на урожай ржи.

Какая погода на Чистый четверг – такова будет и на Вознесение Господне.

Народные запреты и предостережения

Издавна говорили, что не следует изливать воду после купания у дома – считалось, что вместе с ней идет негативная энергетика, которая может вернуться, если ее не унести подальше.

Не следует оставлять грязную воду в доме – лучше вылить ее на дорогу или камни. Лучше избегать перекрестков утром – это места, где "гуляет болезнь" по народным поверьям.

Стрижка в Чистый четверг считалась полезной – верили, что это предотвращает головную боль и выпадение волос.

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