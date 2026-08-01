Как и когда нужно обрезать кабачки и тыквы: советы огородникам

Садоводы часто используют секатор без реальной необходимости. Однако пышная зелень кабачков, патиссонов и тыкв играет решающую роль в питании растений, защите почвы от пересыхания и образовании новых завязей.

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Формирование кустов должно быть не регулярной косметической процедурой, а точечной мерой в случае возникновения конкретных проблем. Радикальное удаление здоровой листвы лишь истощает культуры, тормозит их развитие и может существенно уменьшить итоговый урожай плодов. OBOZ.UA собрал советы по правильному уходу за тыквенными культурами.

Когда нужно обрезать листья тыкв и кабачков

Огородникам следует ориентироваться прежде всего на физическое состояние овощей, а не на чёткие календарные даты.

Первым поводом для вмешательства является появление белесого налета мучнистой росы или других грибковых поражений, которые угрожают соседним побегам. Также удалению подлежат полностью отмершие, пожелтевшие или засушенные листовые пластины, поскольку они больше не участвуют в фотосинтезе, а лишь создают благоприятную среду для размножения инфекций. Дополнительно обрезают побеги, которые слишком стелются по влажной земле и загнивают, либо перекрывают доступ света к другим овощным культурам. В конце вегетационного сезона такая процедура помогает растению перенаправить питательные вещества непосредственно на созревание уже сформировавшихся плодов.

Перед началом работы важно тщательно подготовить инструмент и средства защиты. Используйте только острый секатор или нож, обработанный антисептиком или спиртом, чтобы срез был ровным и не становился путем для патогенов.

Чтобы свести к минимуму стресс, процедуру проводят в утренние часы в сухую погоду, избегая полуденной жары и дождливых дней. Необходимо вырезать побеги у основания, не оставляя длинных пеньков, и ни в коем случае не отрывать листья руками. За один раз рекомендуется удалять не более четверти от общей массы зелени, обязательно сохраняя цветущие ветки и завязи.

Распространенные ошибки и правильный уход после процедуры

Самой разрушительной ошибкой дачников является чрезмерное увлечение обрезкой и пренебрежение дезинфекцией лезвий при переходе от одного куста к другому. Кроме того, категорически запрещается оставлять срезанные больные листья в междурядьях или выбрасывать их в общий компост, поскольку это приводит к распространению спор грибка по всему участку. Для восстановления сил растениям после формирования необходим умеренный полив под корень и мульчирование почвы.

Когда лучше всего проводить обрезку

Формирующую обрезку проводят исключительно при наличии сухих, больных листьев или при чрезмерном разрастании побегов, лучше всего – утром.

Какую листву можно удалять

Полностью желтую, пораженную мучнистой росой, сухую или ту, что лежит в грязи и загнивает.

Что делать с удаленной зеленью

Больные остатки следует немедленно выносить за пределы огорода и утилизировать отдельно от органических отходов.

Соблюдение этих простых правил позволит сохранить здоровье растений и получить богатый и качественный урожай кабачков и тыкв.

OBOZ.UA предлагает огородникам способ, который позволит ускорить созревание тыкв.

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