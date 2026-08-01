Как и когда нужно обрезать кабачки и тыквы: советы огородникам
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Садоводы часто используют секатор без реальной необходимости. Однако пышная зелень кабачков, патиссонов и тыкв играет решающую роль в питании растений, защите почвы от пересыхания и образовании новых завязей.
Формирование кустов должно быть не регулярной косметической процедурой, а точечной мерой в случае возникновения конкретных проблем. Радикальное удаление здоровой листвы лишь истощает культуры, тормозит их развитие и может существенно уменьшить итоговый урожай плодов. OBOZ.UA собрал советы по правильному уходу за тыквенными культурами.
Когда нужно обрезать листья тыкв и кабачков
Огородникам следует ориентироваться прежде всего на физическое состояние овощей, а не на чёткие календарные даты.
- Первым поводом для вмешательства является появление белесого налета мучнистой росы или других грибковых поражений, которые угрожают соседним побегам.
- Также удалению подлежат полностью отмершие, пожелтевшие или засушенные листовые пластины, поскольку они больше не участвуют в фотосинтезе, а лишь создают благоприятную среду для размножения инфекций.
- Дополнительно обрезают побеги, которые слишком стелются по влажной земле и загнивают, либо перекрывают доступ света к другим овощным культурам.
- В конце вегетационного сезона такая процедура помогает растению перенаправить питательные вещества непосредственно на созревание уже сформировавшихся плодов.
Перед началом работы важно тщательно подготовить инструмент и средства защиты. Используйте только острый секатор или нож, обработанный антисептиком или спиртом, чтобы срез был ровным и не становился путем для патогенов.
Чтобы свести к минимуму стресс, процедуру проводят в утренние часы в сухую погоду, избегая полуденной жары и дождливых дней. Необходимо вырезать побеги у основания, не оставляя длинных пеньков, и ни в коем случае не отрывать листья руками. За один раз рекомендуется удалять не более четверти от общей массы зелени, обязательно сохраняя цветущие ветки и завязи.
Распространенные ошибки и правильный уход после процедуры
Самой разрушительной ошибкой дачников является чрезмерное увлечение обрезкой и пренебрежение дезинфекцией лезвий при переходе от одного куста к другому. Кроме того, категорически запрещается оставлять срезанные больные листья в междурядьях или выбрасывать их в общий компост, поскольку это приводит к распространению спор грибка по всему участку. Для восстановления сил растениям после формирования необходим умеренный полив под корень и мульчирование почвы.
Когда лучше всего проводить обрезку
Формирующую обрезку проводят исключительно при наличии сухих, больных листьев или при чрезмерном разрастании побегов, лучше всего – утром.
Какую листву можно удалять
Полностью желтую, пораженную мучнистой росой, сухую или ту, что лежит в грязи и загнивает.
Что делать с удаленной зеленью
Больные остатки следует немедленно выносить за пределы огорода и утилизировать отдельно от органических отходов.
Соблюдение этих простых правил позволит сохранить здоровье растений и получить богатый и качественный урожай кабачков и тыкв.
OBOZ.UA предлагает огородникам способ, который позволит ускорить созревание тыкв.
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