Как сделать, чтобы тыквы созрели быстрее: простой совет

Тыква является одним из самых солнцелюбивых овощей на наших огородах. Чтобы плоды этого растения приобрели большой размер, а их мякоть стала насыщенной на вкус и сладкой, нужно сделать так, чтобы они получали как можно больше солнечного света.

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Как этого достичь, рассказало издание "На пенсии". Для этого нужно срезать листья, затеняющие тыквы. Этот простой прием способствует более быстрому созреванию мякоти и делает кожуру плодов более плотной, устойчивой к порче.

Кроме того, удаление лишних листьев позволяет растению рациональнее расходовать ресурсы. Питательные вещества не расходуются на поддержание листьев, а направляются непосредственно к плодам. Улучшенная вентиляция вокруг тыкв также снижает риск грибковых инфекций, например, мучнистой росы.

Тыква, как и большинство бахчевых культур, очень хорошо отзывается на тепло и солнце. Под теплыми лучами плоды не только быстрее вызревают, но и накапливают больше сахаров – становятся слаще и вкуснее.

Особенно полезны "солнечные ванны" для тыкв, которые выращиваются в северных районах, где лето относительно короткое. Такой подход помогает тыквам вызреть до холодов.

Впрочем, при слишком жаркой погоде, когда температура превышает 30 ° C, часть листьев стоит оставить — они будут служить естественной защитой от перегрева и солнечных ожогов. Здесь важно соблюдать баланс.

Еще один нюанс, о котором важно помнить – листья необходимы растениям для фотосинтеза. Именно поэтому удалять их полностью не нужно. С тыкв снимают только те листья, которые затеняют плоды или были поражены болезнями.

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