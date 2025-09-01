'Как формируется нацпамять во время войны': глава Украинского института нацпамяти Алферов даст интервью в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Национальная память во время войны возникает через общий опыт, свидетельства очевидцев, культурные и медийные нарративы. Государство документирует события, поддерживает образование и медиа, формирует символы и памятные практики. Важно также сохранять личные истории и уроки войны для следующих поколений.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова инициировал платформу для общественного обсуждения будущего документации и архивирования данных о войне. 4 сентября к циклу публичных интервью присоединится Александр Алферов, глава Украинского института национальной памяти. Мероприятие состоится в Музее истории города Киева.

Тема разговора – "Как формируется национальная память во время войны и какую роль в этом играет государство".

Модерировать интервью будет Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Вопросы к обсуждению:

– Какие новые вызовы стоят перед Украинским институтом национальной памяти в формировании памяти о войне России против Украины?

– Какова главная роль Украинского института национальной памяти сегодня, во время войны?

– Как институт помогает сохранить память о современных трагических событиях, чтобы они не были искажены в будущем?

– Что станет ключевым свидетельством этой войны для следующих поколений?

– Насколько успешно Украина выходит из советского наследия в политике памяти?

– Как Украина может интегрировать свою память о войне в европейский и мировой контекст?

– Как привлечь молодежь к исследованию и сохранению национальной памяти?

– Какие исторические уроки могут стать ориентиром в создании Архива войны России против Украины?

Вход свободный по предварительной регистрации в Музее "Голоса Мирных" Регистрация по ссылке: https://civilvoicesmuseum.org/form/event-04-09

Когда: 4 сентября. Регистрация в 17:30, начало события в 18:00 Где: Музей истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7).

Публичные интервью – это важные культурологические события Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, направленные на сохранение памяти о войне. Следите за новыми мероприятиями в соцсетях Фонда и на сайте Музея civilvoicesmuseum.org.