Как достичь гармонии 22 мая: астропрогноз: астропрогноз

В четверг, 22 мая продолжается 25 лунный день. Луна находится в Рыбах с переходом под вечер в Овна, Солнце начинает движение в Близнецах.

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Что принесет такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала в этот четверг позаботиться о гармонизации своей энергии.

"Два и два – это две дуальные пары. Это ваша темная женская и мужская часть и ваша светлая женская и мужская часть. А четверг – это Юпитер, это день знаний. Поэтому все ваши части, они будут вас учить", – так описала нынешний день астролог.

Относительно практик, которые станут полезными для гармонизации энергии сегодня, Исита Гая посоветовала следующее: "Вы можете взять две миски воды – в одну миску поставить холодную воду, в другую – горячую и окунуть две руки в холодную и в горячую. И ноги так же. Если вы левую руку кладете в горячую воду, то правую ногу также надо класть в горячую. Если правая рука идет в холодную воду, то левая нога также в холодную воду. И этим самым вы сбалансируете мозг, свою левую и правую части мозга".

По словам астролога, таким образом вы будете проживать новый и интересный опыт для своего тела. "И вы сбалансируете как раз все свои четыре части", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 22 мая для всех знаков зодиака – кому сегодня нужно дать себе отдых.

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