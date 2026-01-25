Как дети проводили зиму в СССР: развлечения, которые стали редкостью

После школы дворы быстро наполнялись шумными компаниями, которые проводили на морозе часы, несмотря на холод. Без гаджетов и социальных сетей дети придумывали игры и постоянно двигались.

Эти воспоминания сегодня вызывают у многих ностальгию и удивление современных подростков. OBOZ.UA рассказывает, как проходила зима у детей советской эпохи.

После уроков дети почти сразу выбегали на улицу и могли не возвращаться домой до сумерек. Родительский контроль был минимальным, а главным ориентиром служили крики из окон или наступление темноты. Дети сами организовывали досуг, договаривались об играх и правилах.

Одним из самых любимых занятий было катание на коньках. Зимой во многих городах и поселках заливали открытые катки, а кое-где катались просто на замерзших водоемах. Сюда приходили целыми компаниями, соревновались, учились держать равновесие и демонстрировали первые трюки. Каток был местом спорта и пространством общения и знакомств. Для многих именно там начиналась любовь к зимним видам спорта.

Не менее популярными были санки и лыжи. Заснеженные холмы во дворах, парках или на окраинах превращались в импровизированные трассы. Лыжи часто были способом добраться до школы или друзей.

Зима была временем больших снежных игр. Дети строили крепости, копали тоннели, лепили снеговиков и устраивали масштабные бои со снежками.

