Как быстро высушить белье зимой: одна 'секретная' функция стиральной машины

Сушка белья зимой может показаться сложной задачей. Однако, существуют методы, которые помогут сделать вашу одежду готовой к носке гораздо быстрее, чем ожидалось.

Никола Льюис, эксперт по разгрузке, организации и упаковке вещей, регулярно делится практическими советами в своем аккаунте в Instagram @thisgirlcaorganize, который собрал более 200 000 подписчиков. В одном из видео она раскрыла "секретную" функцию стиральных машин, которая может ускорить время сушки, даже если одежду развешивать в помещении.

Так, она рекомендует переключить настройки машины на "Барабан/Отжим" и предлагает применить "Двойной отжим". Циклы отжима не добавляют воду в одежду; они просто вращают ее на высокой скорости, чтобы удалить влагу. Чем больше количество оборотов в минуту, тем больше воды будет удалено из вашей одежды.

Кроме того, она советует использовать осушитель воздуха. Это может помочь предотвратить появление плесени и грибка.

Также в видео было отмечено, что вентилятор может усилить циркуляцию "холодного воздуха, помогая вашей одежде быстрее высыхать". Эксперт сказала, что можно использовать любой настольный прибор, поскольку это "дешевле, чем включить отопление".

