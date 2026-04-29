Как будут наказывать за игнорирование повестки в мае: подробное объяснение

В мае 2026 года общие правила мобилизации в Украине остаются без изменений, однако отдельные аспекты ответственности требуют внимания. В частности, речь идет о последствиях игнорирования повесток и невыполнения требований территориальных центров комплектования.

OBOZ.UA объясняет, какие именно санкции могут применяться к нарушителям. Согласно законодательству, в случае невыполнения военнообязанными и резервистами своих обязанностей могут применяться различные виды ответственности.

Одним из нововведений является возможность временного ограничения права управления транспортным средством по решению суда.

В случае игнорирования требований территориального центра комплектования, ТЦК может обратиться в Национальную полицию для административного задержания лица с целью его доставки. Если это невозможно, гражданину направляется официальное требование по почте. В случае его невыполнения в течение десяти дней ТЦК имеет право обратиться в суд об ограничении права управления автомобилем.

В то же время такое ограничение не применяется, если управление транспортом является основным источником дохода лица или если автомобиль необходим для ухода за человеком с инвалидностью.

Юристы отмечают, что требование ТЦК и повестка – это разные юридические понятия. Требование считается врученным автоматически в случае его отправки заказным письмом, тогда как повестка предусматривает другой порядок вручения.

Кроме этого, за игнорирование повестки предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности, административные штрафы за нарушение правил воинского учета составляют от 3400 до 5100 гривен. В случае повторного нарушения или в особый период сумма возрастает до 17 000–25 500 гривен.

Кроме того, в более тяжелых случаях возможно привлечение к уголовной ответственности. Закон предусматривает наказание в виде ограничения свободы до трех лет или лишения свободы на срок до пяти лет. При этом каждая ситуация рассматривается индивидуально с учетом обстоятельств.

В то же время в 2025 году был принят закон, который предусматривает возможность уплатить штраф со скидкой. Если военнообязанный добровольно обращается в соответствующие органы и платит штраф в течение десяти дней, сумма уменьшается на 50%. Таким образом, минимальный штраф в 17 000 гривен может быть снижен до 8500 гривен.

Также документ предусматривает закрытие административных производств по нарушениям воинского учета для тех граждан, которые добровольно вступают в ряды Вооруженных сил Украины.

Относительно сроков привлечения к ответственности, закон определяет определенные ограничения, однако в ВСУ отмечают, что штрафы за нарушение воинского учета остаются в силе. По словам представителей Сухопутных войск, граждане, которые самостоятельно появятся в ТЦК, смогут воспользоваться возможностью оплатить штраф в уменьшенном размере.

Таким образом, в мае правила мобилизации не меняются, но контроль за их выполнением и ответственность за нарушения остаются актуальными.

Как писал OBOZ.UA, по словам юриста, штраф от ТЦК можно обжаловать в течение 30 дней, если он был выписан не в соответствии с процедурой. Для обжалования штрафа нужно написать заявление в ТЦК и СП, которое его назначило, и отправить по электронной почте или лично.

