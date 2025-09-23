К Международному дню жестового языка: как Фонд Ахметова помогает слабослышащим детям

23 сентября мир отмечает Международный день жестового языка. Это возможность привлечь внимание к людям с нарушениями слуха и подчеркнуть важность доступности в общении.

Видео дня

Около 5% детей в Украине имеют проблемы со слухом. Фонд Рината Ахметова много лет системно помогает таким детям. В рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" дети получают современные слуховые аппараты с искусственным интеллектом, которые подстраиваются под индивидуальные потребности каждого ребенка. Благодаря этому мальчики и девочки имеют возможность полноценно развиваться, учиться, общаться со сверстниками и осуществлять свои мечты.

Чтобы еще больше поддержать детей и их семьи, Фонд Рината Ахметова создал специальный плейлист о жестовом языке на своем YouTube-канале. Блог "Общение без барьеров" от Насти Самороковой. Диагноз "двусторонняя глухота четвертой степени" Насте поставили в три года, но благодаря собственной настойчивости и поддержке родителей она смогла научится говорить, получить высшее образование и жить полноценной и насыщенной жизнью. Блог позволяет любому желающему изучить язык жестов, а также узнавать о жизни людей с нарушениями слуха.

Смотрите плейлист по ссылке.

Программа "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" оказывает помощь детям до 7 лет с нарушениями слуха, которые проживают или проживали в громадах, пострадавших от боевых действий, оккупации или пребывания в окружении.

Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" помощь уже получили более 6 миллионов детей.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, который нуждается в слухопротезировании, обращайтесь на бесплатную горячую линию: 0800 509 001 (пн–пт) или пишите в мессенджер Фонда.