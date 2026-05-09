Измените всего одну вещь: как приготовить более полезную яичницу

Яичница – это классическое дополнение как к завтраку, так и к ужину. Она очень вкусная на тосте или с молодым картофелем. Однако стоит знать, как ее приготовить, чтобы она была полезной, вкусной и сытной.

Самый первый совет – не нужно использовать много жира. Яйцо не обязательно должно плавать в нем. Просто слегка сбрызните или смажьте им сковороду, пишет OBOZ.UA.

Яичницу также можно приготовить без жира, обжарив ее в небольшом количестве горячей воды. Это низкокалорийный вариант, который часто выбирают те, кто придерживается диеты.

Полезно ли жарить яйца на сливочном масле?

Обычное сливочное масло имеет относительно низкую температуру дымления, поэтому оно легко горит во время приготовления яиц. Горение может образовывать канцерогенные вещества. Поэтому топленое сливочное масло является лучшим выбором для жарки , поскольку оно почти ничего не содержит, кроме жира, и хорошо переносит высокие температуры.

Однако, иногда жарить яйца или яичницу на обычном сливочном масле не является проблемой, если оно не пригорит.

Сколько яиц можно съедать в день?

Яйца являются отличным источником пищевого белка. Съеденные на завтрак, они могут дольше сохранять чувство сытости. Они поддерживают функцию мозга и печени и помогают наращивать мышцы. Они богаты витаминами и минералами, что помогает поддерживать общее состояние здоровья .

В течение многих лет считалось, что их потребление следует ограничивать из-за холестерина, содержащегося в желтках. Однако сейчас известно, что у большинства здоровых людей умеренное потребление яиц существенно не влияет на уровень холестерина в крови.

Для большинства людей употребление даже трех яиц в день может быть частью здорового, сбалансированного питания. Однако, если у вас есть заболевания сердца, диабет или высокий уровень холестерина, стоит проконсультироваться с врачом или диетологом относительно вашего рациона.

