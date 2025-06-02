Изменили жизни тысяч детей: программе 'Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет' исполнилось 17 лет

Изменили жизни тысяч детей: программе "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!" – 17 лет

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В 2008 году, в первый день июня, Фонд Рината Ахметова основал программу "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" – инициативу, которая с годами стала крупнейшей негосударственной программой поддержки национального усыновления в Украине. В 2025 году эта важная программа отмечает свое 17-летие.

С самого начала в ее основе был заложен главный принцип: каждый ребенок имеет право жить в любящей семье и иметь счастливое детство.

Впоследствии настоящим прорывом стал запуск Всеукраинского портала национального усыновления "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!". На то время это было беспрецедентное решение, которое опережало свое время: любой желающий мог посетить сайт, посмотреть фото- и видеоанкеты детей из ближайших интернатов и узнать больше об их судьбе. Это стало толчком к общественной дискуссии и изменению отношения к усыновлению, которое ранее оставалось табуированной темой.

"У нас был портал "Сиротству – нет!", который сейчас стал отдельным разделом на сайте, где мы публиковали фото детей из интернатных учреждений. А чтобы получить новые фото и видео для анкет детей, представители Фонда организовывают поездки в интернаты. Эта информация стала своеобразным мостиком между детдомом и кандидатами в родители. Мы также транслировали социальные ролики на телевидении, распространяли информацию в социальных сетях", – рассказывает Оксана Ищук, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

Программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" позволила многим людям открыть свои сердца детям-сиротам. Благодаря работе Фонда украинцы стали иначе воспринимать приемные семьи, и количество усыновленных и устроенных в семьи детей начало стремительно расти. В целом, благодаря инициативе Фонда новую семью обрели почти 11 тысяч мальчиков и девочек.

В 2023 году программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" создала информационный справочник для будущих родителей – "Шаги к ребенку", который содержит пошаговые разъяснения по каждой из форм устройства ребенка: усыновление, опека, приемная семья, детский дом семейного типа, патронатная семья. Справочник стал ответом на многочисленные просьбы пользователей платформы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" о разъяснении процесса устройства ребенка, особенно с учетом военного положения. Скачивайте его здесь:

Сегодня программа продолжает активно развиваться. В ее рамках проводятся вебинары, тренинги, образовательные мероприятия для будущих родителей, социальных работников и педагогов. Особое внимание уделяется просветительской работе и профилактике сиротства, чтобы как можно больше детей имели шанс вырасти в семье, а не в интернате.

Проект "Сиротству – нет!" является частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям", которая охватила уже около 6 миллионов детей. Следите за новостями Фонда Рината Ахметова на сайте.