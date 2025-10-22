Избегайте споров и оставайтесь позитивными: астропрогноз на 22 октября

В среду, 22 октября, мы можем быть недоверчивыми из-за влияния Луны в Скорпионе. В этот день лучше не дискутировать с людьми, которые отстаивают собственные интересы или убеждения.

Астрологи советуют заниматься собственными делами и поддерживать позитивную атмосферу, пишет Vogue.pl. Вторая половина дня благоприятна для занятий искусством. Стоит избегать чрезмерных волнений и запланировать что-то приятное на вечер.

Овен

Сбавьте темп и оставайтесь позитивными. Пусть другие спешат или нервничают, а вы подумайте о собственных эмоциях. Для вас будут важны любовь и отношения. Стоит простить своим близким старые обиды. Одинокие Овны могут познакомиться с кем-то перспективным.

Телец

Будьте осторожны со своими словами и избегайте раздражающих людей. Не стоит действовать против правил, ведь это будет иметь последствия. Займитесь важными вопросами и не отвлекайтесь на чужие проблемы. Вечер хорош для общения и отдыха.

Близнецы

Вас ожидает приятный день. Это благоприятное время для обучения и развития, а также для покупок. Не волнуйтесь, если вы не будете убирать или заниматься другими обязанностями. Вечер будет идеальным временем для свидания.

Рак

День будет удачный и благоприятный для решения важных дел. Если вас беспокоят определенные вопросы, вы можете их разгадать, только правильно задавайте вопросы. Вечером избегайте сложных обсуждений и встретьтесь с друзьями.

Лев

У вас будет больше обязанностей, чем обычно. Будьте внимательны и не отвлекайтесь. Составьте план действий утром, тогда вы все успеете. В отношениях будьте осторожны и не критикуйте недостатки, которые вы заметили у близкого человека. Лучше пойти на прогулку, заняться физическими упражнениями и немного отдохнуть. Вечер хорош для хобби, чтения книг или просмотра фильма.

Дева

Вы станете более чувствительными к несправедливости. Ваши действия будут эффективными. Не позволяйте другим портить вам настроение. Если кто-то нуждается в совете или помощи, помогите, а дальше сосредоточьтесь на собственных делах. На работе старайтесь быстрее справиться со своими обязанностями. Во второй половине позаботьтесь о своем доме.

Весы

Вы будете собранными и оптимистичными. Сегодня вы можете кого-то утешить или дать дельный совет в сложном вопросе. Сосредоточьтесь на финансах и организации работы. Вы можете с кем-то подружиться или приобрести популярность. Не обещайте слишком много тому, кто злоупотреблял вашим доверием в прошлом.

Скорпион

Сегодня могут произойти неожиданные события. Не волнуйтесь, потому что в конце концов все будет хорошо. Возможна выгодная сделка. Вечер благоприятен для духовного роста и обучения. Будьте более любознательными.

Стрелец

Для вас будут важными встречи с друзьями, поэтому быстро справитесь с работой. Вы правильно оцените рискованные идеи от вашего начальника или другого амбициозного человека. Не спешите, а завершите старые дела. День хорош для искусства или хобби. Также это благоприятное время для покупок.

Козерог

Вам повезет в карьере и финансах. Думайте о деньгах и повышении, но не ввязывайтесь в интриги. Доверяйте своим принципам, и вы будете успешными. Вечером насладитесь любимыми делами, едой и комфортом, ведь вы заслуживаете вознаграждения.

Водолей

У вас возникнет желание все контролировать, однако вы не можете уследить за всеми. Быстро объясняйте ситуацию вместо того, чтобы тратить время и теряться в догадках. Друзья помогут вам с вашими проблемами, и все в конце концов решится. Днем расслабьтесь и встретьтесь с друзьями.

Рыбы

Вас не будут беспокоить различные проблемы. Вам удастся организовать свою работу и решить задачи. День благоприятен для заботы о доме и семье, а вечер – для свиданий и развлечений.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

