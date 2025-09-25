Из-за обстрелов на Николаевщине и Кировоградщине задерживаются поезда – какие и где

Ночью 25 сентября в результате российских обстрелов на Николаевщине и Кировоградщине и обесточивания отдельных участков железной дороги происходит задержка нескольких поездов. Дело в том, что из-за обстрелов непосредственно путей железной дороги поезда были остановлены, а пассажиров направили в укрытие.

Об этом сообщила "Укрзализныця". На предприятии добавили, что хотя будут задержки поездов, "всех довезем, как всегда".

"Все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса – Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса – Харьков сейчас находятся в укрытиях, по предварительным данным пострадавших нет", – отметили железнодорожники.

Этим же путем чуть позже предстоит также пройти поездам №51/52 Запорожье – Одесса и №148/147 Киев – Одесса. Соответственно, произойдут задержки и этих поездов.

"Направляем резервные тепловозы на все обесточенные участки, оцениваем повреждения по мере окончания обстрела", – добавили железнодорожники.

Что говорят местные власти

В Николаевской области воздушная тревога была объявлена еще в 19:16 четверга, 24 сентября, а отбой тревоги прозвучал уже после полуночи.

Кировоградская областная военная администрация сообщала о тревоге в области в 23:00. А ее отбой прозвучал только в 02:43 О попадании или повреждении инфраструктуры не сообщалось в обоих случаях.

Напомним, что железнодорожники на 27-28 сентября назначили дополнительные региональные поезда, которые будут курсировать по маршрутам Львов – Ворохта – Львов и Ивано-Франковск – Ворохта. Остановки предусмотрены в Стрые, Калуше, Ивано-Франковске, Яремче, Микуличине и Татарове-Буковель.

Как сообщал OBOZ.UA, к "Слугам народа" в Верховной Раде обратились с просьбой обеспечить в госбюджете Украины на 2026 год финансирование пассажирских перевозок "Укрзализныци". Дело в том, что проект госбюджета на 2026 год, зарегистрированный в парламенте еще 15 сентября, не предусматривает достаточных средств для покрытия убытков от пассажирского сегмента.

