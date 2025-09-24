Ассоциация общин призвала Раду предусмотреть в госбюджете-2026 средства на поддержку пассажирских перевозок УЗ

Всеукраинская ассоциация общин обратилась к руководству парламентской фракции "Слуга народа" с просьбой обеспечить в Государственном бюджете Украины на 2026 год финансирование пассажирских перевозок "Укрзалізниці". Письмо, копия которого есть в редакции, адресовано председателю фракции Давиду Арахамии и его заместителям, копии направлены ключевым представителям руководства фракции.

В обращении отмечается, что проект госбюджета на 2026 год, зарегистрированный в Верховной Раде 15 сентября, не предусматривает достаточных средств для покрытия убытков от пассажирского сегмента. При этом, по прогнозам, в 2025 году убытки от пассажирских перевозок превысят 22 млрд грн, и эта цифра будет только расти. Долгое время их покрывали за счет доходов от грузовых перевозок, однако эта модель исчерпала себя: доходы от грузового сегмента уже не способны компенсировать стремительные потери.

"Без системной государственной поддержки железная дорога не сможет обеспечить непрерывность сообщения между регионами. Это серьезный риск для сотен общин, ведь для многих из них пригородные поезда являются единственным способом добраться до больниц, школ, админуслуг или места работы", – говорится в обращении.

В ассоциации отмечают, что пассажирские перевозки нужно рассматривать как социальную функцию государства, а не коммерческую услугу. В условиях низких доходов населения повышение тарифов до экономически обоснованного уровня станет для миллионов украинцев непосильным бременем и фактически отрежет их от базовых транспортных услуг.

Весной 2025 года правительство выделило 4,3 млрд грн для поддержки пассажирских перевозок, но эта помощь была одноразовой и не решила проблемы. Поэтому Всеукраинская ассоциация общин призывает предусмотреть в бюджете-2026 22–25 млрд грн на компенсацию убытков "Укрзалізниці" от пассажирских перевозок и создать стабильный механизм ежегодной поддержки через отдельную бюджетную программу.

"Финансирование перевозок нельзя рассматривать как дополнительные расходы. Это инвестиция в социальную стабильность, экономическую жизнеспособность громад и мобильность населения. В военное время транспортная доступность непосредственно влияет и на обороноспособность государства", – подчеркнули авторы обращения.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также призвала правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзалізниці" за убыточные пассажирские перевозки. В ЕБА подчеркнули, что нынешняя модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев.