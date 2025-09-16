В Украине показали бюджет на 2026 год: что будет с зарплатами, пенсиями и ценами

В Украине зарегистрирован в Верховной Раде проект бюджета на 2026 год, согласно которому минимальная зарплата вырастет до 8647 грн в месяц, минимальная пенсия – до 2595 грн, а прожиточный минимум составит 3209 грн. В то же время в документе заложена инфляция на уровне около 9-10% и курс доллара 45,6 грн/$, что означает: рост цен частично "съест" повышение доходов украинцев.

Об этом говорится в принятом правительством Проекте госбюджета на 2026 год, который уже подали в парламент. Документ определяет ключевые экономические ориентиры следующего года – от инфляции и курса гривни до размеров зарплат и пенсий.

Прожиточный минимум

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для одного человека в месяц составит 3209 грн. В правительстве уточняют и показатели для разных групп населения:

дети до 6 лет – 2817 грн;

дети 6-18 лет – 3512 грн;

трудоспособные лица – 3328 грн;

люди, утратившие трудоспособность, – 2595 грн.

Хотя формальный рост предусмотрен, он остается значительно ниже ожидаемого уровня инфляции и реальной стоимости жизни. Также правительство предлагает повышение минимальной зарплаты:

8647 грн в месяц;

52 грн в час.

Для сравнения: в 2025 году минималка составляла 8000 грн. То есть рост составит лишь около 8%, что может не покрывать прогнозируемое повышение цен.

Средние зарплаты

В сфере образования и медицины предусмотрены существенные изменения. Зарплаты педагогов вырастут на 50% в течение года. В частности, + 30% с 1 января и еще + 20% с 1 сентября 2026 года. Отмечается, что это станет возможным благодаря увеличению финансирования образования до 265,4 млрд грн.

Врачам также поднимут зарплаты. Работникам первичной и экстренной помощи планируют повысить базовую зарплату до 35 тыс. грн. Дополнительные средства предусмотрены и для медиков в прифронтовых регионах. Такие шаги правительство объясняет необходимостью удержать специалистов в критически важных отраслях.

Пенсии

Минимальная пенсия напрямую зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году она составит 2595 грн, этоповышение лишь на 234 грн по сравнению с предыдущим годом.

В то же время в документе не указаны отдельные масштабные изменения в пенсионной системе, кроме стандартной индексации. Таким образом, большинство пенсионеров фактически получат незначительное увеличение выплат.

Цены и курс гривни

В бюджете заложен прогнозный среднегодовой курс на уровне 45,6 грн/$. Также правительство определило ожидаемую инфляцию: 9,9% (декабрь к декабрю) и в среднем за год – 10,4%. Это означает, что, даже несмотря на повышение зарплат и пенсий, покупательная способность граждан может остаться почти на том же уровне из-за роста стоимости товаров и услуг.

