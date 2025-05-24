Из российского плена вернулся разведчик, о котором полгода не было известий: воевать начал партизаном на Киевщине

В рамках обмена пленными 1000 на 1000 из российской неволи 23 мая вернулся 37-летний разведчик Николай Знайда из Киевской области. Мужчина провел в плену почти два года, в течение шести месяцев его родные не имели никакой информации о защитнике.

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Экс-пленник пошел на войну добровольцем. Об этом рассказала жена отца военнослужащего Людмила из Лугинской громады Житомирской области, передает "Укринформ".

Село Озера в Бучанском районе, где проживал Николай, в 2022 году оказалось под оккупацией. Сначала украинец помогал военнослужащим, которые охраняли аэропорт "Антонов". Потом он прятал их у себя дома, а позже пошел в партизаны, помогая ВСУ.

"Потом Николай пошел в ТЦК, прошел обучение и стал разведчиком. Выполнял задания в Бахмуте, Краматорске, Лимане и Серебрянском лесу. 21 июля 2023 года он вместе со своими побратимами попал в плен в Серебрянском лесу", – сказала Людмила.

Через несколько дней после этого родные воина получили информацию, что тот пропал без вести. В сентябре они увидели в соцсетях видео его допроса. Впоследствии один из освобожденных из плена сообщил, что Николай находится в Свердловской колонии на Луганщине. А в 2024 году поступило подтверждение от Международного комитета Красного Креста, что мужчина в плену.

Однако с ноября 2024 года родные Николая Найды не имели никакой информации о его местонахождении. Освобожденный из неволи украинский военнослужащий сообщил им, что Николая в декабре 2024 года вывезли из Свердловской колонии в неизвестном направлении.

"С того времени мы разыскивали Николая. Мы обращались в разные организации, я написала невероятное количество писем в Координационный штаб, СБУ, МККК, общалась с освобожденными, но никакой информации о нем не было. Очень волновались за Николая", – рассказала Людмила.

23 мая женщине позвонили из Координационного штаба и сообщили, что Николая освободили из российского плена.

Отец разведчика тоже был на войне, из ВСУ он уволился в мае 2023 года. Дома Николая, который вернулся из неволи, ждут родители.

Напомним: Украина и РФ 23 мая провели самый большой с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. Домой из неволи в этот день вернулись 390 украинцев – 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских. России было соответственно передано 270 российских военных и 120 гражданских.

Этот обмен стал первым этапом реализации договоренности об обмене пленными в формате "1000 на 1000", о котором Украина и Россия договорились во время переговоров в Стамбуле.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая в городе Надворная Ивано-Франковской области встретили защитника Владимира Алексеева. Защитник 2000-го года рождения три года провел в российском плену и вернулся на Родину в рамках обмена.

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